Balaceras

Persecución a Balazos Deja Dos Detenidos Heridos y Una Camioneta Volcada Culiacán

Los civiles agredieron con armas de fuego a los agentes para intentar huir pero terminaron chocando

Persecución a Balazos Deja Dos Detenidos Heridos y Una Camioneta Volcada CuliacánPersecución a Balazos Deja Dos Detenidos Heridos. Foto: N+
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