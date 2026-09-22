Una persecución a balazos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hacia presuntos delincuentes que habían despojado un vehículo, dejó como saldo dos detenidos heridos y una camioneta volcada.

Los hechos se registraron durante la tarde de este martes 24 de septiembre en el sector Centro de la ciudad de Culiacán.

La información preliminar indica que, civiles armados despojaron una camioneta color negro que era tripulada por dos mujeres y cuando las autoridades recibieron el reporte observaron dicho vehículo circulaba por la avenida Venustiano Carranza, por lo que se inició una persecución.

Los civiles agredieron a balazos a los agentes para intentar huir, pero terminaron chocando y volcando en esquina de la calle Hidalgo y Juárez, por lo que fueron detenidos; ambos lesionados pero no se especificó si por impactos de bala o debido al accidente.

En el sitio también se localizó un arma larga tipo "cuerno de chivo" con la que presuntamente los delincuentes atacaron a las autoridades, por lo que fue asegurada y los civiles responsables fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos.