Clima en Veracruz del 25 al 27 de Septiembre: Posibles Lluvias Este Fin de Semana

La Secretaría de Protección Civil dio a conocer el pronóstico de las condiciones climatológicas que prevalecerán para ese fin de semana comprendido entre los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Este viernes 25 de septiembre, se esperan cielos parcialmente nublados a nublados, con potencial para lluvias y tormentas aisladas de forma vespertina en montañas y de nocturnas en llanuras-costas en cuencas del Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá; de 20 a 50 milímetros en la cuenca de Pánuco al Cazones.

Sábado 26 de septiembre

Habrá cielos nublados a parcialmente nublados con potencial para lluvias y tormentas aisladas durante las primeras horas de la mañana en las costas, nuevamente de forma vespertina en montañas y de nocturnas en llanuras-costas con acumulados generales de 5 a 20 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros.

Estos acumulados se esperan especialmente en las cuencas de Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, sin descartar mayores de forma más dispersa.

Domingo 27 de septiembre

Se pronostican cielos parcialmente nublados con potencial para lluvias y tormentas aisladas durante las primeras horas de la mañana en las costas, de forma vespertina en montañas y de nocturnas en llanuras-costas, con acumulados generales de 5 a 20 milímetros y máximos de 20 a 50 milímetros.

Igualmente, estos acumulados se esperan en las cuencas de Jamapa-Cotaxtla al Tonalá, sin descartar mayores de forma más dispersa, con vientos del norte, noreste y este de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas en costas y áreas de tormenta, provocando oleaje de 0.5 a 1.0 metros cercanos a la zona del litoral.