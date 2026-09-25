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Clima en Veracruz del 25 al 27 de Septiembre: Posibles Lluvias Este Fin de Semana

Se esperan condiciones climatológicas adversas en distintas regiones de la entidad veracruzana. A continuación te decimos qué días se presentarán dichas precipitaciones

Clima en Veracruz: Pronóstico de Lluvias para Último Fin de Semana de SeptiembreSe esperan condiciones adversas en distintas regiones de la entidad veracruzana. Foto: Ceec Protección Civil

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Lluvias y tormentas en Veracruz este fin de semana. Conoce las condiciones climáticas que prevalecerán en la entidad.

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