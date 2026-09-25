Pronóstico del tiempo

Baja California Sur Suspende Clases por el Paso del Huracán Polo

La Alerta Temprana del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Mexicana emitió el pronóstico de la trayectoria del meteoro

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