Baja California Sur Suspende Clases por el Paso del Huracán Polo

Las clases en Baja California Sur quedaron suspendidas en todos los niveles educativos y turnos de los cinco municipios para este lunes 28 de septiembre debido al huracán Polo ante el pronóstico de ingreso en costas del estado como categoría 2.

Desde hoy, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y Consejo Estatal de Protección Civil anunciaron la suspensión de “labores escolares” el viernes 25 de septiembre, en el turno vespertino, en el municipio de Los Cabos, como medida preventiva ante los efectos “Polo”.

@FuerzaAereaMx

Esto se suma a la Alerta Temprana del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Mexicana, que emitió el pronóstico de la trayectoria del meteoro al confirmar que el semáforo de alerta permanece en color naranja en el sur-suroeste de dicha entidad, ya que su trayectoria proyecta su aproximación como categoría 3 el 27 de septiembre y su ingreso como categoría 2 el 28 de septiembre a las 6:00 horas.

El Servicio Meteorológico Militar recomendó a la población civil reunir agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio y documentos en bolsas.

El Servicio Meteorológico Militar recomendó a la población civil reunir agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio y documentos en bolsas.

Actualmente, “Polo” tiene la categoría cinco, se ubica a 510 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se desplaza hacia el oeste a 17 kilómetros por hora. Lleva vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora y rachas de 350 kilómetros por hora.

Hay probabilidad de lluvias muy fuertes en Nayarit, fuertes en Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, y se prevé un oleaje de 2 a 3 metros de altura en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y de 1 a 2 metros en Colima.

HVI