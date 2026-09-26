Balaceras

Tres Hombres Fueron Asesinados a Tiros por Grupo Armado en Culiacán

Los agresores utilizaron armas largas y cortas y posteriormente huyeron del sitio, dejando a las víctimas gravemente heridas

Tres Hombres Fueron Asesinados a Tiros por Grupo Armado en CuliacánTres Hombres Fueron Asesinados a Tiros por Grupo Armado en Culiacán. Foto: N+

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