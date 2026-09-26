Tres Hombres Fueron Asesinados a Tiros por Grupo Armado en Culiacán

Tres hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos por un grupo armado durante la tarde de este viernes en el fraccionamiento Urbivillas del Sol, sector Capistrano, cerca de Barrancos, en Culiacán.

La balacera ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde en un domicilio ubicado sobre la calle Misión Belleza, entre Misión Mulegé y Misión Viñadaco.

De acuerdo con las autoridades, varios sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo tipo sedán, descendieron e ingresaron a la vivienda, donde dispararon en repetidas ocasiones contra los hombres que se encontraban reunidos en el inmueble.

Los agresores utilizaron armas largas y cortas y posteriormente huyeron del sitio, dejando a las víctimas gravemente heridas. Minutos después, los tres hombres fueron declarados sin vida.

Elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar para recabar información y preservar la escena del crimen.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial aseguró los casquillos que quedaron en el sitio, mientras que agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos al SEMEFO, donde se les practicarán los estudios de ley.

La Fiscalía General del Estado inició la investigación para establecer la identidad de las víctimas y esclarecer el triple asesinato.