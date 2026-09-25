Autoridades Refuerzan Vigilancia Ante Inundaciones en Zona Sur de Tamaulipas

La Secretaría de Marina puso en marcha la Fase de Preparación de Plan Marina en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, debido a las condiciones climatológicas provocadas por una línea de vaguada.

La Primera Zona Naval mantiene vigilancia sobre la evolución del fenómeno y coordinación con las autoridades de Protección Civil para detectar posibles riesgos, principalmente en sectores vulnerables y cercanos a cuerpos de agua.

Además, fueron preparados elementos, vehículos, embarcaciones y equipo especializado para brindar apoyo inmediato en caso de alguna emergencia.

Por otra parte, Elementos del Ejército Mexicano realizaron labores de inspección y vigilancia en la colonia Ampliación Unidad Nacional, en Ciudad Madero, luego de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico registrado en la zona.

Durante el recorrido, el personal militar supervisó las condiciones y mantendrá presencia y vigilancia preventiva para evaluar la situación y determinar, de ser necesario, la implementación del Plan DN-III-E.

Como parte de estas acciones, Protección Civil recomendó a la población evitar exponerse a zonas inundadas o consideradas de riesgo, así como no acercarse a cuerpos de agua donde pudieran encontrarse ejemplares de fauna silvestre.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.