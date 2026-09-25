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Autoridades Refuerzan Vigilancia Ante Inundaciones en Zona Sur de Tamaulipas

Fueron preparados elementos, vehículos, embarcaciones y equipo especializado para brindar apoyo inmediato en caso de alguna emergencia

Marina Refuerza Vigilancia Ante Inundaciones en Zona Sur de TamaulipasMarina Refuerza Vigilancia Ante Inundaciones en Zona Sur de Tamaulipas. Foto: Secretaría de Marina

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Conoce cómo la Marina y el Ejército intensifican su vigilancia en Tampico por condiciones climáticas.

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