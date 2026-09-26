Internacional

Canciller Velasco Destaca ante ONU Cooperación Internacional Basada en Respeto a Soberanía

Titular de la SRE resalta resultados de la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum

El canciller Roberto Velasco. Foto: ONUEl canciller Roberto Velasco. Foto: ONU

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