Canciller Velasco Destaca ante ONU Cooperación Internacional Basada en Respeto a Soberanía

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, destacó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aborda la seguridad desde una perspectiva integral, que atiende tanto las causas que orillan a las juventudes hacia la delincuencia como el combate a la impunidad.

El funcionario presentó cifras que, dijo, respaldan esta estrategia: en 22 meses de gobierno, a julio de 2026, los homicidios dolosos se redujeron alrededor de 51%.

Velasco Álvarez atribuyó este resultado a una estrategia nacional de seguridad fortalecida mediante la cooperación internacional frente a retos compartidos, la cual —recordó ante la asamblea— se sostiene en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

El canciller subrayó que este avance no se logró mediante una lógica de guerra, ni renunciando a los derechos humanos, ni haciendo de la fuerza la única respuesta.

En su lugar, afirmó, México ha combinado educación y empleo para las juventudes con inteligencia, investigación, fortalecimiento institucional y presencia del Estado en zonas antes marcadas por el abandono.

Velasco aseguró que los avances de México en materia de seguridad lo distinguen hoy en el escenario internacional, y planteó ante la asamblea una idea que, dijo, México ofrece a todos los pueblos: la paz no se decreta ni se impone, sino que se construye con justicia social.

AMP