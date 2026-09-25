Internacional

Estados Unidos Evalúa una Posible Acción Militar en Cuba, según CBS

Un mensaje interno del Ejército estadounidense solicita a distintos comandos informar sobre la disponibilidad de unidades que podrían ser requeridas

Militares de EUA en Guantánamo, CubaMilitares de EUA en Guantánamo, Cuba. Foto: Reuters

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Estados Unidos evalúa acción militar en Cuba. Unidades logísticas y médicas podrían apoyar al Comando Sur.

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