Estados Unidos Evalúa una Posible Acción Militar en Cuba, según CBS

Estados Unidos evalúa la disponibilidad de unidades militares que podrían proporcionar apoyo al Comando Sur durante los próximos cuatro meses, en medio de la planeación relacionada con una posible acción en Cuba, según informó la cadena de noticias CBS News.

De acuerdo con el medio estadounidense, un mensaje interno del Ejército de Estados Unidos solicita a distintos comandos informar sobre la disponibilidad de unidades que podrían ser requeridas en un periodo de entre 90 y 120 días.

El documento no menciona directamente a Cuba, tampoco establece cuántos elementos serían necesarios, dónde podrían ser enviados ni qué operación realizarían. Sin embargo, funcionarios estadounidenses consultados por el medio de comunicación norteamericano bajo condición de anonimato señalaron que la solicitud forma parte de la planeación militar relacionada con posibles acciones contra la isla.

Entre las unidades consideradas se encuentran un batallón de apoyo logístico, un batallón de ingenieros, un comando de sostenimiento, una brigada médica, un equipo quirúrgico de emergencia y una brigada de policía militar.

Las unidades podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur de Estados Unidos, responsable del área que comprende América Central, América del Sur y el Caribe. El medio estadounidense señaló que el mensaje fue generado la semana pasada y solicitó a los comandos informar sobre la posible disponibilidad de estas fuerzas.

Hasta ahora, no existe indicación en el documento de que alguna de las unidades haya recibido órdenes de despliegue. El Comando Sur tampoco confirmó detalles sobre movimientos o posibles despliegues y señaló que, por razones de seguridad operacional, no divulga información sobre operaciones actuales o futuras.

La solicitud ocurre después de que se reportara en julio que planificadores militares estadounidenses habían analizado distintas opciones para una posible acción en Cuba, entre ellas un asalto aéreo encabezado por el Ejército con miles de soldados de la 101 División Aerotransportada. Funcionarios consultados entonces señalaron que esos análisis no significaban que el presidente Donald Trump o el Pentágono hubieran decidido realizar una operación.

En mayo, se también informó que funcionarios de inteligencia estadounidenses evaluaban cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar y que los planificadores habían comenzado a desarrollar escenarios para la administración de Trump.

La tensión entre Washington y La Habana se ha incrementado durante 2026, mientras la administración estadounidense mantiene presión económica y política sobre el gobierno cubano.

Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 22 de septiembre, Trump afirmó que su gobierno busca un “cambio fundamental” en Cuba y sostuvo que el gobierno comunista de la isla caerá. La agencia de noticias Reuters reportó que el mandatario también afirmó que la libertad llegará a Cuba.

PT