Internacional

China Enviará Pandas a Estados Unidos tras Encuentro entre Trump y Xi Jinping

Pekín vuelve a recurrir a la “diplomacia de pandas”, luego de que retirara en los últimos años a gran parte de sus osos de los zoológicos de Estados Unidos

Panda Xin Bao en el Zoológico de San DiegoChina enviará de nuevo pandas a Estados Unidos. Foto: Reuters

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