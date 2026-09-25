China Enviará Pandas a Estados Unidos tras Encuentro entre Trump y Xi Jinping

China prestará de nuevo osos panda a Estados Unidos. Durante su visita a Washington, Xi Jinping se comprometió a enviar dos pandas al Zoológico de Atlanta.

El encuentro entre el mandatario chino y Donald Trump puso de relieve algunas de las tensiones entre las dos potencias mundiales. Los líderes hablaron sobre temas sensibles, como el respaldo de Estados Unidos hacia Taiwán, así como el vínculo de China con Irán. También se puso sobre la mesa la importancia de la inteligencia artificial, aunque no se anunciaron acuerdos para limitar su desarrollo.

“Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”, declaró Xi Jinping. Por su parte, Donald Trump aseguró que las decisiones sobre inteligencia artificial que se tomen hoy “pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas”.

La segunda visita oficial que realiza Xi Jinping a los Estados Unidos también sobresalió por una cena a la que acudieron los principales magnates estadounidenses. Tim Cook, exdirector de Apple, Elon Musk, Sam Altman y otros líderes tecnológicos acudieron a la Casa Blanca.

La cumbre bilateral culmina con resultados tibios para ambas naciones. Entre estos, Xi Jinping anunció que invitará a 100 mil jóvenes estadounidenses a China durante el próximo lustro en intercambios estudiantiles.

Además, el mandatario reveló que enviará a dos pandas gigantes a Estados Unidos. Al respecto, Xi Jinping dijo:

“En unos días, dos pandas, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán a su nueva casa en el Zoológico de Atlanta y conocerán a los estadounidenses”.

Durante los años ochenta, China inauguró la “diplomacia panda”. El régimen comunista regaló múltiples osos a varios países como un símbolo de amistad. Con los años, la política cambió radicalmente. Hoy en día, Pekín alquila o presta a sus osos, siempre bajo estrictas condiciones.

En los últimos años, incluso comenzó una retirada de sus pandas a lo largo de los zoológicos de Estados Unidos. En 2024, el Zoológico de Atlanta devolvió a China a cuatro pandas: Lun Lun, Yang Yang, Ya Lun y Xi Lu. Un año antes, el Zoológico de Washington devolvió a tres osos.

En este momento, los únicos osos pandas en Estados Unidos son Xin Bao y Yun Chuan, que viven en el Zoológico de San Diego, en el corazón de Balboa Park, el principal centro cultural y natural de la ciudad californiana.

Entre museos de historia natural y arte moderno, ninguna atracción del Balboa Park atrae filas tan largas como los pandas. La gente puede esperar más de una hora por el premio de mirar a un panda a través de una pequeña ventanilla por pocos minutos, que son contados con rigor. La ternura gigantesca de aquellos animales fue por mucho tiempo la mejor campaña de promoción para China y ahora Pekín buscaría revitalizar esta estrategia.