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"Por Favor, Luchad": Adulta Mayor Desalojada de su Casa en España Agradece Muestras de Apoyo

El Sindicato de Inquilinas convocó a una nueva manifestación este sábado en Madrid, para señalar "a los responsables" del caso y reclamar medidas por la crisis de vivienda

Maricarmen, adulta mayor desalojada de cu casa en EspañaMaricarmen, adulta mayor desalojada de cu casa en España. Foto: Reuters

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Maricarmen, de 87 años, fue desalojada tras 70 años en su hogar. Su caso simboliza la crisis de vivienda en España. ¿Qué medidas tomará el gobierno?

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