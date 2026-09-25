Sociedad

México Frena la Caída de la Natalidad: Estos Estados Registran Más Nacimientos

En 2025, se registraron 1,678,532 nacimientos en el país. De las personas registradas, 49.5% correspondió a mujeres y 50.5%, a hombres

Un señor alimenta a un bebéUn señor alimenta a un bebé. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En 2025, México registró más nacimientos en las fronteras. Baja California encabeza con 86.6%. ¿Qué implicaciones tiene esto para la demografía nacional? Infórmate ahora.

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