México Frena la Caída de la Natalidad: Estos Estados Registran Más Nacimientos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la caída de natalidad en México se detuvo, esto de acuerdo con datos de la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) que se dio a conocer este viernes.

De acuerdo con el reporte anual, que concentra información de las Oficialías del Registro Civil en todo el país, se registraron 1 millón 678 mil 532 nacimientos en México en 2025. Las entidades federativas con las tasas más altas de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fueron estados fronterizos, tanto al norte como al sur: Baja California, que limita con California en Estados Unidos, tuvo el primer lugar con 86.6%; seguido de Chiapas, frontera sur con Guatemala, con 83.9%; y en tercer lugar está Durango, con 61.0%.

En contraste, las más bajas se presentaron en Ciudad de México, con 31.1%; Yucatán, con 35.9%; y el Estado de México, con 36.1.

Cabe destacar que la tendencia de nacimientos registrados en México venía a la baja desde 2021, la cual se contuvo según los registros de 2024 y 2025.

En 2020, se reportaron 1 millón 629 mil 211 nuevos bebés en México y un año después fueron 1 millón 912 mil 178; sin embargo, los registros comenzaron a disminuir a partir de 2022.

La tendencia a la baja se muestra entre 2022 y 2024, pues los registros fueron: 1 millón 891 mil 388 en el primer año, luego bajaron a 1 millón 820 mil 888 en el segundo, y llegaron a 1 millón 672 mil 227 en el tercero.

De acuerdo con las cifras del INEGI, la caída se contuvo en 2025, pues el número de registros por primera vez aumentó, aunque de forma ligera, al reportar 1 millón 678 mil 532.

Se registraron más hombres

La ENR reveló que de las personas registradas, 49.5 % correspondió a mujeres y 50.5%, a hombres.

Además, en siete casos no se especificó el sexo de la persona. Se registraron 101.9 hombres por cada cien mujeres.

La mayoría de las personas fue registrada cuando tenía menos de un año. El porcentaje de registros en este grupo de edad fue de 78.5%. De las personas registradas, 11.3 % tenía 6 años y más .

Respecto a las madres, las que tenían entre 20 y 24 años de edad al momento del nacimiento representaron 22.3 % del total de nacimientos registrados. Siguieron las que tenían entre 25 y 29 años, con 21.9 por ciento. Mientras que las madres menores de 15 años representaron 0.4 por ciento.

Con información de N+