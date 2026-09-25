Nuevos Temblores en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 25 de Septiembre 2026

La actividad sísmica en México comenzó desde las primeras horas de este viernes, así lo reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que diariamente comparte información sobre los temblores que ocurren en el país.

El primer sismo que registró fue de magnitud 4.0 en Veracruz. El movimiento ocurrió a las 4:02:57 horas, con epicentro localizado a 21 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz.

Tuvo una profundidad de 125 kilómetros, con coordenadas de 17.70 de latitud y -95.03 de longitud. Debido a su magnitud no se activó la Alerta Sísmica.

Más tarde, también ocurrió un sismo de magnitud 4.0, a las 11:04:27 horas, con epicentro localizado a 97 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 17 kilómetros.

A las 11:21:04 horas, sucedió un temblor de magnitud 4.1, a 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Su profundidad fue de 16 kilómetros.

Ante un temblor, las autoridades de Protección Civil recomiendan conservar la calma y dirigirse a una zona de menor riesgo, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen peligro.

Si estás dentro de un inmueble, sigue las rutas de evacuación y las indicaciones de los brigadistas. No corras, no grites ni empujes a otras personas y evita utilizar elevadores.

Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios, postes, cables, árboles y otros elementos que puedan caer. En caso de conducir, reduce la velocidad y detente en un sitio seguro, lejos de puentes, edificios y tendido eléctrico.

FBPT