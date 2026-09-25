Sociedad

Nuevos Temblores en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 25 de Septiembre 2026

El Servicio Sismológico Nacional reportó actividad sísmica desde la madrugada de este viernes

Personas en simulacroVarias personas llevan a cabo un simulacro en la Ciudad de México. Foto: N+ | Archivo

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