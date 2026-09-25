Tráfico vehicular

¿Carreteras Cerradas Hoy? Así Está el Tránsito en Autopistas este 25 de Septiembre 2026

Autoridades reportan afectaciones en varias vialidades durante este viernes

Autopista México-CuernavacaAutopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: cierre total en la Autopista Las Choapas-Ocozocoautla y cierres parciales en Guanajuato y Veracruz. Consulta el reporte completo para planificar tu ruta.

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