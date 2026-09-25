¿Carreteras Cerradas Hoy? Así Está el Tránsito en Autopistas este 25 de Septiembre 2026

Miles de personas circulan diariamente por diferentes carreteras del país, por lo que cualquier inconveniente afecta de manera importante sus traslados. En N+ te damos el reporte de las principales autopistas, para que estés bien informado sobre los bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía.

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, y emite avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Reporte de las principales carreteras del país

Este viernes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Autopista México-Cuernavaca: Operativo de seguridad en la caseta de Tlalpan, previo al ingreso de más de 20 autobuses de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el marco de los 12 años de la desaparición de 43 de sus compañeros.

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla: Cierre a la circulación en ambos sentidos del km 131, por una accidente vial, a las 5:03 horas.

Autopista México-Querétaro: Carga vehicular en los km 107 y 114, sin reporte de incidentes.

En Guanajuato: Cierre parcial de circulación en la carretera Irapuato-Zapotlanejo, cerca del km. 025+500, a la altura de la localidad Puerta de Palo Dulce, municipio Abasolo, con dirección a Irapuato, por un accidente vial.

En Veracruz: Cierre parcial de circulación en la carretera México-Tuxpan, cerca del km 244+900, con dirección Tuxpan, por accidente reportado a las 00:51 horas.

Con información de N+

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