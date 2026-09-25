Accidentes

Así Está la Autopista México-Querétaro Hoy: Reporte de Tránsito, Incidentes y Afectaciones

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las instancias encargadas de informar sobre los percances en esta vía que conecta al centro del país

Equipos de emergencia atienden un accidente en el km 133 de la autopista México-QuerétaroEquipos de emergencia atienden un accidente en el km 133 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La autopista México-Querétaro es clave para el país. Hoy, sin incidentes mayores, pero con carga vehicular en km 107 y 114. Mantente informado y evita contratiempos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+