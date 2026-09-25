Así Está la Autopista México-Querétaro Hoy: Reporte de Tránsito, Incidentes y Afectaciones

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista, una de las más importantes que conectan con la capital del país.

Al ser una de las carreteras con mayor tránsito, con casi 84 mil autos al día en promedio, la México-Querétaro también es una vía donde más ocurren accidentes.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

En las primeras horas de este viernes, las autoridades encargadas de la vigilancia en esta autopista informaron lo siguiente:

A las 4:42 horas, en el km 114 se registró carga vehicular, sin que hubiera información de algún problema vial.

A las 4:04 horas, se informó que había carga vehicular en el km 107, sin reporte de incidentes.

Con información de N+

ICM