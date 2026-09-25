Internacional

Nave Espacial Que No Logró Rescatar un Telescopio de la NASA se Precipita hacia la Tierra

La misión fallida formaba parte de un proyecto de 30 millones de dólares patrocinado por la NASA para prolongar la vida útil del Observatorio Swift

Nave Espacial se Estrella en la Tierra: Iba a Salvar Telescopio Envejecido de la NASANave espacial. Foto: Katalyst Space

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