¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Este Domingo 27 de Septiembre? Detalles de la Convocatoria

Todo mensaje y actividad de gran relevancia tiene como sede el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y debido a que en redes sociales empieza a circular una gran convocatoria, acá te decimos qué evento hay en la plancha de la Plaza de la Constitución este domingo 27 de septiembre 2026.

El último gran lleno que tuvo el Zócalo CDMX fue el Grito de Independencia 2026, donde más de 300 mil personas asistieron al mensaje de Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional y en donde el Grupo Intocable hizo cantar y bailar a todos los presentes con sus mejores éxitos.

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¿Qué hay en el Zócalo el domingo 27 de septiembre 2026?

El evento que se tiene programado en la plancha del Centro Histórico de la CDMX para este domingo es la asamblea que presidirá la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte del cierre de su gira de rendición de cuentas que hizo a lo largo de los 32 estados del país.

De acuerdo con la convocatoria, este acto servirá para presentar los resultados de la administración de la mandataria mexicana en la capital, como parte de su Segundo Informe de Gobierno. Para asegurar la asistencia de los ciudadanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó a los capitalinos a acudir a la asamblea.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo CDMX este 27 de septiembre?

La asamblea de Sheinbaum empieza en punto de las 11:00 horas de la mañana de este domingo, aunque se prevé que la gente empieza a llegar a la plancha del Zócalo desde las 9 de la mañana. Se espera que el evento tenga una duración aproximada de poco más de una hora.

Debido al evento que habrá en el Zócalo, varias calles aledañas van a permanecer cerradas gran parte de la mañana y tarde del domingo 27 de septiembre. Por ello se recomienda evitar la zona del Centro Histórico o tomar rutas alternas.

AO