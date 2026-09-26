Sociedad

¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Este Domingo 27 de Septiembre? Detalles de la Convocatoria

Después del grito de Independencia y el desfile militar, la plancha del Zócalo capitalino apunta a tener lleno este fin de semana.

Qué evento hay en el Zócalo CDMX este domingo 27 de septiembre 2026 detalles de la convocatoriaEl Zócalo de Ciudad de México aspira a llenarse este domingo 27 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

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