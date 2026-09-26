Internacional

OMS Alerta por Expansión de Brote de Ébola en el Congo a Dos Nuevas Zonas

Bulu y Dungu fueron incorporadas al territorio afectado por la enfermedad, que suma 63 áreas distribuidas en siete provincias

El brote es provocado por el virus del Ébola BundibugyoEl brote es provocado por el virus del Ébola Bundibugyo. Foto: Reuters

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El ébola se extiende en el Congo: 63 áreas afectadas en 7 provincias. La OMS alerta sobre la expansión a Bulu y Dungu, cerca de Sudán del Sur.

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