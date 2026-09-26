OMS Alerta por Expansión de Brote de Ébola en el Congo a Dos Nuevas Zonas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se extendió a dos nuevas zonas sanitarias, con lo que la enfermedad ya afecta a 63 áreas distribuidas en siete provincias.

Las nuevas zonas afectadas son Bulu, en la provincia de Sud-Ubangi, y Dungu, en Haut-Uélé, cerca de la frontera con Sudán del Sur. La OMS señaló que la expansión geográfica mantiene el riesgo de una mayor propagación hacia zonas fronterizas.

El brote es provocado por el virus del ébola Bundibugyo, una variante para la que no existe una vacuna ni un tratamiento específico con licencia. La OMS mantiene investigaciones sobre posibles vacunas y tratamientos, mientras que en el contexto del brote se estudia el uso de una vacuna autorizada contra otra especie de ébola únicamente bajo protocolos de investigación.

De acuerdo con la actualización difundida por la agencia de noticias Reuters con información de la OMS, al 23 de septiembre la República Democrática del Congo acumulaba 7 mil 890 casos confirmados y 3 mil 799 muertes.

La expansión ocurre mientras las autoridades enfrentan dificultades para contener la transmisión debido a la inseguridad, el desplazamiento de población y las limitaciones para acceder a algunas comunidades. Estas condiciones también complican la vigilancia epidemiológica y el rastreo de personas que pudieron haber estado expuestas al virus.

La OMS ha señalado que la transmisión presenta diferencias entre las zonas afectadas y que persiste la expansión geográfica. El organismo mantiene apoyo a las autoridades congoleñas mediante vigilancia, rastreo de contactos, atención médica, prevención y control de infecciones, así como preparación en áreas fronterizas.

La epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo fue declarada emergencia de salud pública de importancia internacional en mayo de 2026. Posteriormente, la OMS determinó que el evento continuaba bajo esa clasificación y emitió recomendaciones para reforzar la respuesta y la coordinación entre países.

PT