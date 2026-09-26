Seguridad

Detienen a Sujeto con Arma de Fuego sin Licencia en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Luis 'N' fue arrestado mientras iba a bordo de un automóvil color negro portando una pistola en inmediaciones de la colonia Nueva Rosita

Sentenciado Luis N Portación Ilegal Arma de Fuego Cuapiaxtla de Madero PueblaLuis 'N' fue sentenciado a cuatro años de prisión. Foto: X @FGR_Pue

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Luis 'N' detenido en Cuapiaxtla de Madero con pistola sin licencia; recibe 4 años de prisión. Descubre cómo la FGR logró esta condena.

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