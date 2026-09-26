Detienen a Sujeto con Arma de Fuego sin Licencia en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en el Estado de Puebla, dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria contra de Luis ‘N’, por su responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de septiembre de 2026, elementos de la Policía Municipal de Cuapiaxtla de Madero, detuvieron al ahora sentenciado en la colonia Nueva Rosita, a quien le fue localizada fajada en la cintura una pistola, con un cargador y nueve cartuchos del mismo calibre.

El imputado y lo asegurado fueron puestos a disposición del Fiscal Federal, instancia que recabó los medios de prueba necesarios e inició un procedimiento abreviado.

Obtiene #FGR sentencia de cuatro años de prisión en contra de una persona por portación de arma de fuego en #Puebla. https://t.co/KAAxU6tr6F pic.twitter.com/FOacNcOChc — Puebla (@FGR_Pue) September 26, 2026

Mediante la adecuada integración de la investigación, en audiencia de procedimiento abreviado, la representación social obtuvo la emisión de sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y el pago de nueve mil 384 pesos.

En otro caso, por el delito de ataques a las vías de comunicación, en su modalidad de portación de equipos que bloqueen, interrumpan o interfieran comunicaciones, la FGR en Puebla, obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra José ‘N’.

De acuerdo con los hechos, en agosto de 2023, elementos de la Policía Estatal de Puebla realizaban labores de vigilancia sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la unidad habitacional Villa Frontera, en la capital poblana.

Obtiene #FGR sentencia de 12 años de prisión en contra de una persona por portación de un inhibidor de señal en #Puebla. https://t.co/xhcsrgH7mk pic.twitter.com/x6Dw2yrpJs — Puebla (@FGR_Pue) September 26, 2026

Al efectuar la revisión de un vehículo, los oficiales localizaron en la parte frontal, entre los asientos del conductor y copiloto, un equipo inhibidor de señal de banda completa, con seis antenas y diferentes frecuencias de bloqueo, por lo que realizaron la detención del ahora sentenciado.

De la correcta integración de la investigación, así como de la intervención adecuada de peritos especializados, se logró acreditar la responsabilidad penal de José 'N' y en audiencia de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra imponiendo una pena de 12 años de prisión.

Con información de N+

GMAZ