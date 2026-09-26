De Esquites a Tortillas: Gran Elotiza Nacional Llegará al Zócalo, CDMX, este 29 de Septiembre
Las actividades para todas las edades se realizarán en el marco del Día Nacional del Maíz
Las actividades para todas las edades se realizarán en el marco del Día Nacional del Maíz
El maíz es uno de los alimentos que ha acompañado a los mexicanos desde la época prehispánica. Su preparación es variada, según cada receta y región del país, por lo que lo puedes encontrar desde una tortilla para acompañar un guisado hasta en forma de botana. Para celebrar su presencia en nuestra gastronomía e identidad, se llevará a cabo la Elotiza Nacional 2026.
La versatilidad del elote es muy amplia; se estima que alrededor de 700 platillos tienen este producto como ingrediente principal: atole, chilaquiles, panuchos, peneques, pozole, tamales, tacos, tlayudas, sopes, solo por mencionar algunos.
Sin embargo, no podríamos disfrutar de estas delicias si la materia prima no llegara hasta los mercados, y eso solo es posible gracias a productores agrícolas.
Actualmente, México es autosuficiente en la producción de maíz blanco (de consumo humano). Se estima que anualmente se producen alrededor de 24 millones de toneladas; Sinaloa y Jalisco son las entidades donde más se produce.
No obstante, en la Ciudad de México también se lleva a cabo el cultivo de maíz. El punto más importante se encuentra en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Es justo en la CDMX donde se volcará la atención a la Plaza de la Constitución para reconocer y festejar el valor del maíz.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural organiza el evento que se llevará a cabo el 29 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. “Nos vemos en la plaza más importante del país para saborear un delicioso elote y conocer más del alimento que nos identifica en el mundo”, indica en su convocatoria.
Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, los asistentes a la “Gran Elotiza Nacional” podrán participar en diversas actividades, entre las que destacan juegos y dinámicas relacionadas con el maíz. También habrá una exposición en lenguas indígenas, un mural interactivo y dibujos. No podían faltar las recetas donde el ingrediente destaca como estrella en la cocina mexicana.
EPP