De Esquites a Tortillas: Gran Elotiza Nacional Llegará al Zócalo, CDMX, este 29 de Septiembre

El maíz es uno de los alimentos que ha acompañado a los mexicanos desde la época prehispánica. Su preparación es variada, según cada receta y región del país, por lo que lo puedes encontrar desde una tortilla para acompañar un guisado hasta en forma de botana. Para celebrar su presencia en nuestra gastronomía e identidad, se llevará a cabo la Elotiza Nacional 2026.

La versatilidad del elote es muy amplia; se estima que alrededor de 700 platillos tienen este producto como ingrediente principal: atole, chilaquiles, panuchos, peneques, pozole, tamales, tacos, tlayudas, sopes, solo por mencionar algunos.

Sin embargo, no podríamos disfrutar de estas delicias si la materia prima no llegara hasta los mercados, y eso solo es posible gracias a productores agrícolas.

Actualmente, México es autosuficiente en la producción de maíz blanco (de consumo humano). Se estima que anualmente se producen alrededor de 24 millones de toneladas; Sinaloa y Jalisco son las entidades donde más se produce.

No obstante, en la Ciudad de México también se lleva a cabo el cultivo de maíz. El punto más importante se encuentra en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Es justo en la CDMX donde se volcará la atención a la Plaza de la Constitución para reconocer y festejar el valor del maíz.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural organiza el evento que se llevará a cabo el 29 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. “Nos vemos en la plaza más importante del país para saborear un delicioso elote y conocer más del alimento que nos identifica en el mundo”, indica en su convocatoria.

Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, los asistentes a la “Gran Elotiza Nacional” podrán participar en diversas actividades, entre las que destacan juegos y dinámicas relacionadas con el maíz. También habrá una exposición en lenguas indígenas, un mural interactivo y dibujos. No podían faltar las recetas donde el ingrediente destaca como estrella en la cocina mexicana.

EPP