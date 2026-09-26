Accidentes

Fundación Michou y Mau Activa Ayuda a Menores Heridos tras Explosión en Cuautitlán Izcalli

El estallido ocurrió ayer durante la procesión religiosa en calles del pueblo de San Francisco Tepojaco

La pirotecnia era transportada en el vehículo al momento del estallidoFoto: Especial
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