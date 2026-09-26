Fundación Michou y Mau Activa Ayuda a Menores Heridos tras Explosión en Cuautitlán Izcalli

Luego de la explosión de un auto con pirotecnia registrada ayer durante una procesión religiosa en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Edomex, la Fundación Michou y Mau activó el protocolo para apoyar a los menores lesionados por el accidente.

A través de un comunicado, la organización que brinda apoyo a los niños y adolescentes con quemaduras, afirmó que activó un protocolo de emergencias para auxiliar a las víctimas y a sus familias.

“Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades estatales, hospitalarias y padres de familia para coordinar esfuerzos en beneficio de las niñas y niños víctimas de quemaduras”, afirmó Michou y Mau.

Por ello, pidieron a la comunidad hacer llegar los medios de contacto a las familias que se encuentran afectadas por esta tragedia ocasionada por la pirotecnia, con la finalidad de que puedan recibir orientación y asistencia.

Ayer, lo que sería una fiesta patronal se convirtió en tragedia, cuando presuntamente un cohetón cayó en el vehículo donde feligreses transportaban los fuegos artificiales. Decenas de personas que caminaban sobre la calle Aldama, resultaron gravemente afectadas por el estallido.

Después del accidente, los elementos de Protección Civil y ambulancias llegaron rápidamente al lugar para atender a las personas heridas, entre ellas, varios menores de edad. Lamentablemente, un menor de 16 años de edad, identificado como Alejandro “N”, quien era monaguillo, perdió la vida a causa de sus lesiones.

Aunque en un inicio se informó que eran 11 las personas heridas, hoy el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, confirmó que la explosión dejó un saldo de 24 personas afectadas; una de ellas falleció.

“Esta variación de cifras se debe fundamentalmente a que algunas personas han sido atendidas en hospitales públicos, otras personas se trasladaron por sus propios medios a hospitales privados e incluso una persona ha sido dada de alta. Tenemos 24 personas que resultaron involucradas”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario local indicó que hasta el momento 10 personas se encuentran hospitalizadas en Lomas Verdes, y dos personas más reciben atención en el Hospital Polimédica de Paseos del Bosque; de hecho, una de esas víctimas, quien es de la tercera edad, se encontraba reportada como desaparecida, por lo que ya se entabló comunicación con sus familiares.

Sobre los pacientes que reciben atención médica en el Hospital de Lomas Verdes, el IMSS informó que recibió a 17 pacientes derivados de este accidente. Diez de ellas permanecen internadas, mientras que cinco fueron dadas de alta y una de ellas pidió su alta voluntaria.

“Lamentablemente, se registró el fallecimiento de una persona. El IMSS expresa sus condolencias a sus familiares y seres queridos”, indicó en un comunicado.

Asimismo, refirió que coordinó la atención y el traslado de pacientes entre unidades médicas. Tal es el caso de dos pacientes que fueron referidos al Magdalena de las Salinas y a “La Raza”, ambos en la CDMX.

Sobre los permisos para realizar la procesión religiosa, el edil mexiquense indicó que no estaba registrada en el trámite realizado por la Delegación de San Francisco Tepojaco y de la COPACI (Consejo de Participación Ciudadana), por lo que carecía de protocolos y vigilancia de personal especializado en Protección Civil. “El uso de esa pirotecnia no fue tramitado ante esta autoridad municipal”, confirmó.

En videos se observa a dos elementos de la policía, quienes al ver la aglomeración de personas se acercaron a pedir datos de la procesión; momentos después vino el estallido. La procesión se dirigía a un jardín particular donde sería la celebración.

“(El trámite) Manifestaba que las celebraciones iniciarían el día viernes 25 (de septiembre), por lo que la procesión del día de ayer no forma parte del trámite. Son, en todo caso, una expresión de particulares en conjunto con el acompañamiento de la parroquia” explicó el alcalde.

Serrano Palacios añadió que un particular se acreditó como el responsable legal de las personas con las que se habría adquirido la pirotecnia, por lo que los datos de dicha persona ya están en manos de la Fiscalía Edomex para las investigaciones correspondientes.

“Cuáles eran las razones por las que transportaban esa cantidad de pirotecnia en un vehículo particular, sin ningún tipo de resguardo y acompañamiento de ningún personal de Protección Civil”, puntualizó.

En tanto, la Diócesis de Izcalli, lamentó el accidente que cobró la vida de un joven monaguillo y dejó a varias personas heridas, entre ellas múltiples menores de edad.

“En estos momentos de preocupación y dolor, encomendamos especialmente al Señor a quienes se encuentran heridos, pidiendo su pronta recuperación, fortaleza y consuelo”, compartió en un comunicado.

EPP