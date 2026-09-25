Accidentes

Explosión en Vivienda de Puebla; Se Incendian Tres Tanques de Gas LP y un Boiler

Bomberos de Protección Civil y personal de la Policía Municipal se movilizaron a la colonia Santa Cruz Buenavista tras el reporte de combustión

Incendio de tanques de gas y boiler en la colonia Santa Cruz Buenavista.Incendio en la colonia Santa Cruz Buenavista. Foto: PC Puebla

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Bomberos de Protección Civil se movilizaron a la colonia Santa Cruz Buenavista tras el reporte de combustión

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