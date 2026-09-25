Explosión en Vivienda de Puebla; Se Incendian Tres Tanques de Gas LP y un Boiler

Cuerpos de emergencias se movilizaron tras el reporte de una explosión por acumulación de gas LP en una vivienda ubicada en la colonia Santa Cruz Buena Vista de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil Estatal, derivado al incidente se ocasionó el incendio de un boiler y tres cilindros de gas LP en el área de traspatio.

De manera preliminar, se presume que el incidente se originó por acumulación de gas, lo que provocó una combustión que puso en riesgo a los habitantes.

Vecinos de la zona se alertaron debido al fuerte estallido, por lo que algunas personas optaron por salir de sus domicilios. La movilización de elementos de emergencias calmó a la población luego de que se confirmara que el hecho había sido controlado.

Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal colaboraron para liquidar el incendio y realizar acciones de mitigación de riesgos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado personas lesionadas, por lo que se espera que se brinde más información al respecto en las próximas horas.

Por otro lado, Protección Civil Estatal emitió un comunicado respecto a la difusión de una falsa explosión que generó movilización del cuerpo de emergencias, en donde aseguraban que varios lesionados habían ingresado al Hospital Ángeles de Puebla.

La dependencia desmintió esta versión e informó que se trató de un simulacro interno en del nosocomio; el personal activó los protocolos y se acudió al Hospital Ángeles de Puebla para su verificación, en donde se descartó una emergencia.

Cabe destacar que este ejercicio no fue notificado previamente al 9-1-1 ni a la Coordinación de Protección Civil Estatal.

Con información de N+

MCS