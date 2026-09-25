Accidentes

Queman Automóvil Estacionado en Veracruz; Investigan a Presunto Responsable

La unidad permanecía inmóvil cuando comenzó el fuego y terminó con afectaciones considerables en distintas partes de la carrocería

Automóvil es incendiado mientras estaba estacionado en PapantlaAutomóvil es incendiado mientras estaba estacionado en Papantla. Foto: Juan Olmedo

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En Papantla, un sedán color azul fue incendiado mientras se encontraba estacionado. Autoridades buscan al responsable

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