Queman Automóvil Estacionado en Veracruz; Investigan a Presunto Responsable

Un automóvil que se encontraba estacionado ardió en llamas luego de que presuntamente fuera incendiado por un sujeto que logró darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la calle María de la Luz Lafarga, del barrio de santa cruz, del municipio de Papantla al norte de la entidad veracruzana.

La unidad involucrada es un automóvil sedán color azul, el cual resultó con severos daños materiales. Autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido, derivado de este ataque se implementó un operativo de búsqueda para ubicar al presunto responsable.

El propietario deberá interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se integre una carpeta de investigación y se intente capturar al o los responsables de estos hechos.