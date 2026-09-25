Dos Trabajadores Resultan Lesionados al Caer de Andamio en San Pedro, NL

Dos hombres resultaron lesionados al caer de una altura de casi dos metros cuando hacían trabajos de mantenimiento sobre un andamio en una plaza comercial ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Se trata de dos trabajadores que se encontraban realizando cortes, ensambles y soldadura de una estructura arriba de un andamio cuando cayeron de un poco más de 1.7 metros de altura, de acuerdo con el testimonio del encargado. Presuntamente, la base de la plataforma se movió, causando que los hombres cayeran.

El accidente laboral fue reportado y generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el centro comercial en la avenida José Vasconcelos y Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Garza García. Al llegar, los rescatistas de Protección Civil de San Pedro y Protección Civil de Nuevo León auxiliaron a los trabajadores y los valoraron.

Ambos resultaron heridos, uno de ellos fue atendido en el sitio del accidente y el otro fue llevado a un hospital para su atención médica debido a los diversos golpes que presentaba. Al lugar también arribaron elementos de la Policía de San Pedro, quienes permanecieron en la plaza comercial hasta el traslado de las víctimas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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