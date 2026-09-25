Accidentes

Dos Trabajadores Resultan Lesionados al Caer de Andamio en San Pedro, NL

El accidente laboral se registró en una plaza comercial en la avenida José Vasconcelos y Gómez Morín

Policía y Protección Civil de San Pedro en plaza comercialPolicía y Protección Civil de San Pedro arribaron a la plaza comercial para auxiliar a los trabajadores. Foto: N+

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