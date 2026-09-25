Medio Ambiente

Fuga de Hidrocarburos en Presa Abelardo L. Rodríguez Moviliza a Autoridades en Tijuana

Personal de Pemex realiza trabajos a 16 metros por debajo del espejo de agua, mientras autoridades mantienen presencia en la zona

Fuga de Hidrocarburos en Presa Abelardo L. Rodríguez Moviliza a Autoridades en TijuanaFuga de Hidrocarburos en Presa Abelardo L. Rodríguez Moviliza a Autoridades en Tijuana | Foto: N+

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