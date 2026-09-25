Fuga de Hidrocarburos en Presa Abelardo L. Rodríguez Moviliza a Autoridades en Tijuana

Una fuga de hidrocarburos en un ducto de Pemex, ubicado en inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, movilizó a elementos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, la fuga se encuentra a aproximadamente 16 metros por debajo del espejo de agua.

Personal de Pemex especializado en labores de buceo ya trabaja en el sitio para atender la fuga.

Asimismo, se confirmó la presencia de personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la zona para dar seguimiento a la situación.

La fuga habría sido detectada desde el jueves, por lo que continúan los trabajos en el lugar para atender el incidente.

Información en proceso.

Información Miguel Martínez

APG