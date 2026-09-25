Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Nivel Actual de Presas Este 25 de Septiembre 2026

Este viernes hay probabilidad de lluvias en la CDMX y Edomex, lo que beneficia la captación de agua

Recuperación de presa Valle de BravoRecuperación de presa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias impulsan el nivel del Sistema Cutzamala al 86.45%. Entérate de cómo el huracán Polo está mejorando el abastecimiento de agua en la CDMX y Edomex.

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