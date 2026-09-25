Sistema Cutzamala Hoy: Nivel Actual de Presas Este 25 de Septiembre 2026

El Sistema Cutzamala mejora sus niveles gracias a las lluvias de la actual temporada 2026, su almacenamiento es del 86.45%, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este importante sistema hídrico es responsable de suministrar el 26% del agua en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Además, el huracán Polo ha provocado lluvias en varios estados del país, que benefician la captación de agua en las presas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el potente fenómeno meteorológico de categoría 5 seguirá desplazándose hoy al suroeste de las costas de Jalisco. Además, su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Michoacán y Colima, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en sus costas.

Mientras que en el Estado de México y en la Ciudad de México, hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Nievl de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento actual 676,527,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con corte al 24 de septiembre de 2026.

Así está el nivel de presas:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 88.93% de su capacidad, con 350.733 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Ocupa el segundo lugar con un almacenamiento del 83.88% de su capacidad, con 155.794 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 83.99% de su capacidad, con 170.000 millones de metros cúbicos.

El pasado mes de agosto, el Cutzamala llegó al 81.05% de almacenamiento. Mientras que un día como hoy, pero del año anterior, tuvo un registro ligeramente mayor al actual, con 682,519,000 de almacenamiento, es decir 87.22%. Aunque el mes lo cerró con 89.56%

Con información de N+

Rar