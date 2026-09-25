¿Cuál es la Bacteria que Investigan por Muerte de Bebés en Hospital de Durango?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer cuál es la bacteria que está bajo investigación por la muerte de cinco bebés en el Hospital General de Zona Número 1 de Durango, cuando se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN).

Según información de la institución, en total se atendió en esa área a 11 recién nacidos del 1 al 19 de septiembre, ya que presentaban condiciones de salud graves.

De ellos, seis fueron dados de alta, pero cinco más fallecieron: tres el 15 de septiembre, otro el 18 de septiembre y uno más el 19 de septiembre.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, dijo que de los cinco bebés que murieron, en cuatro se confirmó la presencia de una bacteria asociada a un brote.

Mientras que los estudios no identificaron la presencia del organismo en el quinto recién nacido ni en los seis que fueron dados de alta.

Al presentar los avances de la investigación, el Seguro Social reveló que la bacteria en investigación es la Klebsiella pneumoniae.

Informó que el 24 de septiembre concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la unidad.

“Las muestras se enviaron a la Ciudad de México para la secuenciación genética de la bacteria, Klebsiella pneumoniae. Informaremos los resultados en cuanto se tengan”, sostuvo en un comunicado.

El IMSS también dijo que en los cultivos ambientales no se ha reportado presencia de esa bacteria, sin embargo, afirmó que la vigilancia epidemiológica continúa y que la UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos.

“Hasta hoy no se ha presentado ningún otro caso asociado”, añadió y dijo que también se atendieron los requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) derivados de una denuncia.

De acuerdo con el centro médico académico Cleveland Clinic, la Klebsiella pneumoniae es una bacteria que puede causar neumonía, meningitis, peritonitis, abscesos hepáticos así como infecciones del tracto urinario, de heridas, de torrente sanguíneo o de la piel.

Este parásito se encuentra habitualmente en las heces y en las vías respiratorias, pero también puede vivir en la tierra y el agua.

“Klebsiella vive de forma natural en el intestino y las vías respiratorias. Suele transmitirse de persona a persona o a través de dispositivos médicos contaminados”, dijo.

La institución alertó que algunas de las infecciones pueden ser graves porque algunas cepas son resistentes a los antibióticos.

SPB