Salud

¿Cuál es la Bacteria que Investigan por Muerte de Bebés en Hospital de Durango?

Envían muestras a la Ciudad de México para la secuenciación genética del organismo asociado al brote

Klebsiella pneumoniae en el laboratorio del Berkeley Medical Center en Virginia Occidental, en diciembre 2016. Foto: Reuters | ArchivoKlebsiella pneumoniae en el laboratorio del Berkeley Medical Center en Virginia Occidental, en diciembre 2016. Foto: Reuters | Archivo

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