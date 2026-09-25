Conductor Choca Automóvil contra Poste y lo Abandona en Autopista México-Puebla

El conductor de un automóvil color plateado chocó contra un poste de energía eléctrica y lo dejó abandonado tras no poder escapar con él sobre la autopista México-Puebla.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes 25 de septiembre de 2026, cuando el vehículo particular se salió del camino impactando contra la estructura de alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la magnitud del percance vehicular a la altura del Estadio Cuauhtémoc, el ocupante bajó de la unidad y emprendió la huida caminando dejándola en estado de abandono.

#AlMomento | 🚨💥🛣️ Elementos de la policía estatal de caminos atienden un accidente vial sobre la autopista México - Puebla a la altura del estadio Cuauhtémoc, dónde el conductor de un vehículo particular chocó contra un poste de alumbrado público dejando la unidad abandonada.… pic.twitter.com/p1DXG1SWo7 — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) September 25, 2026

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, quienes abanderaron la zona del siniestro para iniciar con las labores de retiro de la unidad.

En otro siniestro, un automóvil color rojo chocó contra un poste sobre la calle principal de Santa Isabel Tepetzala, junta auxiliar del municipio poblano de Acajete.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Desprende Remolque de un Tráiler sobre la 11 Sur en Puebla

De acuerdo con testigos el conductor de la unidad, quien resultó ileso, perdió el control y se impactó contra la estructura de alumbrado público destrozando la parte frontal del vehículo.

Con información de N+

GMAZ