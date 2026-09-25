Accidentes

Conductor Choca Automóvil contra Poste y lo Abandona en Autopista México-Puebla

Elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar del accidente y abanderaron la zona para realizar el retiro de la unidad siniestrada

Accidente Choque Poste Automóvil Abandonado Autopista México Puebla Estadio CuauhtémocEl conductor escapó del lugar del accidente a pie. Foto: X @SicomNoticias_

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Un auto choca contra un poste en la autopista México-Puebla y es abandonado por su conductor. La Policía Estatal interviene. Descubre más detalles de este incidente.

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