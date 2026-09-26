Deportes

Pachuca Anuncia a Montse Tomé como Nueva Entrenadora del Equipo Femenil

Montse Tomé llega a la Liga MX luego de un exitoso paso por el banquillo de la Selección de España femenina

Montse Tomé tratará de elevar el nivel de las Diosas del Viento y clasificarlas a la Liguilla del Torneo Apertura 2026.Montse Tomé tratará de elevar el nivel de las Diosas del Viento y clasificarlas a la Liguilla del Torneo Apertura 2026. Foto: Reuters
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