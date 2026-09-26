Pachuca Anuncia a Montse Tomé como Nueva Entrenadora del Equipo Femenil

Luego de la salida de Óscar Torres como timonel, el club Pachuca de la Liga MX femenil anunció la contratación de la entrenadora española Montse Tomé. La exseleccionadora de España llega para tratar de su crisis de resultados.

Las Diosas del Viento, como se conoce a las futbolistas del cuadro hidalguense, actualmente se encuentran en el casillero 6 del Grupo B en la Liga MX Femenil. Apenas suman 7 unidades, luego de 2 victorias, un empate y 5 derrotas.

Por ello es que la directiva del club optó por darle las gracias al técnico Óscar Torres, quien llevaba tres años trabajando con el equipo: “La Directiva del Club de Futbol Pachuca informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras haber llegado a un mutuo acuerdo, el Profesor Oscar Fernando Torres Becerra ha dejado de ser el Director Técnico del Club de Futbol Pachuca Femenil a partir de este 22 de septiembre”.

Torres dirigió al equipo durante 6 torneos y alcanzó hitos históricos para la institución, incluyendo el primer título de Liga y el trofeo de Campeón de Campeones Femenil. Pero en esta temporada no logró buenos resultados y mejor se cortó por lo sano.

Así que tres días después los responsables anunciaron el fichaje de Montse Tomé, exentrenadora de la Selección Española Femenina, que conquistó la Nations League 2024 y el subcampeonato de la Eurocopa 2025.

Así lo dio a conocer el Pachuca en sus redes sociales: “Montse Tomé es la nueva Directora Técnica de las ‘Diosas del Viento’ a partir de la próxima jornada de la Liga Femenil BBVA. Bienvenida”.

Montserrat Tomé Vázquez tiene 44 años de edad y nació en Asturias, España. Luego de retirarse como futbolista optó por la dirección técnica. Estuvo a cargo de la Selección española femenina que fue campeona en el Mundial Sub-17 jugado en la India en el 2022.

También fue auxiliar del técnico Jorge Vilda en aquella selección mayor que triunfó en el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023.

Más adelante fue directora técnica del equipo femenil de la ‘Furia Roja’ que levantó el título de la Liga de Naciones Femenina 2023-2024. También destacó en la Eurocopa Femenina 2025 y llevó al equipo a la final, donde cayó 3-1 ante Inglaterra.

Ahora tiene enfrente un gran reto: sacar al Pachuca femenino de su crisis y clasificarlas a la Liguilla del Torneo Apertura 2026. Necesita empezar a sumar puntos, porque se encuentra a 15 unidades del líder América (que suma 22).

🌬️| ¡Bienvenida a las Diosas del Viento! 🌪️#VamosLasTuzas🤍💙 pic.twitter.com/gUYEFyHO1e — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) September 25, 2026

Con información de N+