Deportes

'Tibu' Rodríguez Rompe Sequía de 19 Años sin Peloteros Oaxaqueños en Grandes Ligas

Antes de llegar a los Azulejos de Toronto, el pitcher mexicano estuvo en el sistema de Ligas Menores de los Dodgers de Los Ángeles

José “Tibu” Rodríguez se une a la lista de peloteros oaxaqueños en la MLB, junto a “Vini” Castilla y Gerónimo Gil.José “Tibu” Rodríguez se une a la lista de peloteros oaxaqueños en la MLB, junto a “Vini” Castilla y Gerónimo Gil. Foto: Reuters

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