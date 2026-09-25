'Tibu' Rodríguez Rompe Sequía de 19 Años sin Peloteros Oaxaqueños en Grandes Ligas

El mexicano José 'Tibu' Rodríguez ya pisó el montículo de las Grandes Ligas. Es el tercer pelotero nacido en Oaxaca que llega a la Gran Carpa y debutó con los Blue Jays de Toronto la semana pasada ante los Rangers de Texas.

“Tibu” Rodríguez es el primer pitcher oaxaqueño en la Major League Baseball (MLB), porque “Vini” Castilla jugaba en la tercera base y era un gran bateador, mientras que Gerónimo Gil destacó como catcher.

El 19 de septiembre hizo historia: rompió una sequía de casi 20 años sin beisbolistas de Oaxaca en Grandes Ligas. “El Tibu” entró de relevo con la franela de Toronto y lanzó una entrada y dos tercios sin permitir carrera. Sólo le conectaron un imparable, pero aún así su equipo cayó 7-1 ante los Rangers de Texas en el Globe Life Field de Arlington.

De acuerdo con la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), José Ignacio Rodríguez además se convirtió en el pelotero número 15 que es egresado de la Academia Alfredo Harp Helú y llega las Ligas Mayores, luego de que los Toronto Blue Jays lo llamaron al primer equipo.

Rodríguez fue firmado originalmente por Los Dodgers de Ángeles, con quienes estuvo en Ligas Menores desde el 2021. Hasta que el pasado 1 de septiembre fue fichado por los Azulejos de Toronto.

Luego de su debut de la semana pasada ante los Rangers de Texas, “Tibu” Rodríguez volvió a ver acción ante los Orioles el miércoles: entró en la séptima entrada para colgar el cero, no permitió nada a los cañoneros de Baltimore.

Hay que señalar que han pasado casi dos décadas sin peloteros oaxaqueños en la Gran Carpa. Y es que el último partido de Gerónimo Gil en la MLB fue con los Rockies de Colorado en agosto del 2007.

Un año antes, en septiembre del 2006, Vinicio Castilla vio acción por última vez defendiendo los colores de los Rockies, en un partido contra los Dodgers de Los Ángeles.

Así las cosas, 19 años después un beisbolista nacido en Oaxaca vuelve a las Grandes Ligas para tratar de brillar: el pitcher derecho José Ignacio Rodríguez, de 25 años de edad, ha empezado bien su andar con los Azulejos y todo indica que vienen cosas mejores.

Con información de N+