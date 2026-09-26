Entretenimiento

Alejandro G. Iñárritu, un Cuarto de Siglo de Explorar la Condición Humana en el Cine

El cineasta mexicano presentó este viernes su nueva película, “Digger”, junto a su protagonista, Tom Cruise

Alejandro González Iñárritu en el estreno de la película "Digger".Alejandro González Iñárritu en el estreno de la película "Digger". Foto: N+
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