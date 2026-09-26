Alejandro G. Iñárritu, un Cuarto de Siglo de Explorar la Condición Humana en el Cine

A poco más de un cuarto de siglo del estreno de su ópera prima, la obra de Alejandro González Iñárritu regresa a los cines del mundo con el estreno de “Digger”: historia que retrata problemáticas de impacto global e inmediato, adjetivos indisociables de la actualidad. No obstante, mantiene el interés de explorar la condición humana presente en "Amores Perros", que tenía como escenario la Ciudad de México de principios de los 2000.

El cineasta, productor, guionista y locutor volvió a la capital mexicana junto al actor Tom Cruise para presentar su nueva película, una producción que sumó nueve años de esfuerzo y una serie de retos que rompen con el trabajo que han presentado en el pasado. El filme es una comedia negra en la que el insigne héroe del cine de acción se transforma en un empresario petrolero sin cabello y con gran panza.

“El Negro” —como también se le conoce en México y en el mundo a González Iñárritu— suma ocho largometrajes en su filmografía, pero sus inicios en la industria son más cercanos con otros medios como la radio y la publicidad.

Estudió Comunicación a inicios de los años 80 en la Universidad Iberoamericana, donde conoció a Martín Hernández, su futuro colaborador. Poco tiempo después se integró a la icónica W Radio. Ahí fungió como director, productor y DJ, y encabezó el programa “Magia Digital”.

Fue durante la década que despidió el milenio cuando Iñárritu comenzó a desplazarse del audio aislado a contar historias con imágenes. Fundó Z Films con la finalidad de escribir, producir y dirigir cortometrajes y anuncios. Y fue la publicidad uno de los ámbitos en los que destacaría en el futuro cercano.

Como una generación completa de actores y creativos mexicanos, Iñárritu estudió dirección de teatro con Ludwik Margules, uno de los pilares de las artes escénicas en el siglo XX, y para 1995 escribió y dirigió su primer piloto para televisión, “Detrás del dinero”, protagonizado por Miguel Bosé. Este proyecto quedó solo en los cimientos, pero fundó lo que sería una fructífera carrera; se buscaba que fuera una serie, pero no se concretó.

Su debut en la gran pantalla llegó en el año 2000 con “Amores Perros”. La película lo catapultó como una fuerza emergente en el cine mundial: ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica del 53.º Festival de Cine de Cannes; el Premio a Mejor película de habla no inglesa de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), y fue nominada al premio Óscar como Mejor película extranjera.

En 2001 mudó su residencia a Estados Unidos y siguió con una prolífica década de la mano de cercanos colaboradores como Martín Hernández y Guillermo Arriaga, con quien terminaría su mancuerna creativa en 2005, siendo una de las rupturas artísticas que más marcaron al cine nacional hasta su reencuentro en 2025.

Uno de los temas recurrentes en la filmografía del cineasta es la exploración del comportamiento humano en los límites de la moralidad. En la técnica, destaca su enfoque innovador en la narración cinematográfica. Además, sus películas regularmente han recurrido a estructuras no lineales, diversos hilos narrativos y un profundo enfoque en la psicología de sus personajes.

Este estilo es notable en su "Trilogía de la Muerte", compuesta por "Amores perros", "21 gramos" y "Babel".

A diferencia de colegas que hacen del trabajo con ciertos actores una constante, como Pedro Almodóvar y Penélope Cruz o Martin Scorsese y Robert De Niro, González Iñárritu más bien suma una larga lista de respetados histriones con los que ha trabajado, como: Gael García Bernal, Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro, Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza, Michael Keaton, Emma Stone, Leonardo DiCaprio y Daniel Giménez Cacho.

En “Digger”, que llega a las salas de cine del mundo este 1 de octubre, suma a esta lista a Tom Cruise, Sandra Hüller, Jesse Plemons y John Goodman.

DMZ