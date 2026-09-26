Internacional

Desde Italia hasta Portugal: Estos Son los Países Que han Prohibido los Burcas y Niqabs

Italia aprobó un decreto que prohíbe cubrirse el rostro en los centros educativos

Una mujer, vestida con niqab, consulta su celular mientras camina por la Plaza Roja, en Moscú, Rusia. Foto: APUna mujer, vestida con niqab, consulta su celular mientras camina por la Plaza Roja, en Moscú, Rusia. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+