Desde Italia hasta Portugal: Estos Son los Países Que han Prohibido los Burcas y Niqabs

El Consejo de Ministros de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, aprobó este jueves un decreto que prohíbe cubrirse el rostro en los centros educativos y que en la práctica veta el uso del burca y el niqab en las escuelas del país.

La norma también limita al 30 % el número de estudiantes por aula que no dominen la lengua italiana y obliga a los padres que no hablan italiano a tomar cursos de idioma.

Según el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, no se permitirá el ingreso al aula con niqab, burca, casco o barbijo, "salvo que sea por motivos de salud". El incumplimiento de la prohibición puede acarrear multas de hasta mil euros.

El límite del 30% no aplica de forma automática por nacionalidad: en primaria contempla a alumnos extranjeros que no nacieron en Italia o no cursaron al menos dos años de preescolar en el país, mientras que en secundaria aplica a quienes no completaron tres años dentro del sistema educativo italiano.

Actualmente, hay unas 34 mil aulas que superan ese umbral, y el gobierno destinará cerca de 17.5 millones de euros a los centros que no puedan cumplir con la medida.

La decisión llega en un contexto de fuerte debate: Italia recibe hoy alrededor de 900 mil estudiantes extranjeros, frente a apenas 15 mil hace algunas décadas, y la integración migratoria se perfila como uno de los temas centrales de campaña de cara a las elecciones generales del próximo año.

Italia no es un caso aislado. Según un recuento de países que han impuesto restricciones al burca y al niqab (ya sea de forma nacional, parcial o local), la lista supera actualmente los 24 estados, entre ellos:

Europa: Francia (pionera en 2010), Bélgica, Bulgaria, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y, más recientemente, Portugal, que en 2026 sancionó una ley que castiga el velo integral con multas de hasta 3.000 euros.

Asia: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Sri Lanka (con una prohibición temporal tras los atentados de Pascua de 2019) y China, que aplica la restricción en la región de Xinjiang.

África: Camerún, Chad, República del Congo, Gabón, Senegal, Túnez y Zambia, varios de ellos motivados por atentados con explosivos ocultos bajo el velo.

AMP