Hombre Termina Gravemente Herido tras Ataque Armado en Papantla, Veracruz

Un hombre resultó gravemente herido por impactos de arma de fuego durante una agresión registrada en un domicilio de la calle Francisco Javier Mina, cerca del callejón Simón Tiburcio, en la zona centro del municipio de Papantla, al norte de Veracruz.

La víctima fue identificada como Tulio 'N', de aproximadamente 40 años. Versiones obtenidas refieren que dos individuos acudieron al inmueble presuntamente para preguntar por habitaciones en renta y le dispararon a corta distancia.

El hombre recibió varios disparos y quedó herido en el acceso a la propiedad. Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde su estado fue reportado como grave.

Los agresores habrían escapado por separado, uno a bordo de una motocicleta y el otro a pie. Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones e integran la correspondiente carpeta de investigación.