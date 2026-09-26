Seguridad

Hombre Termina Gravemente Herido tras Ataque Armado en Papantla, Veracruz

Una persona fue trasladada de emergencia a un hospital tras recibir múltiples disparos en un inmueble de la zona norte de la entidad veracruzana

Hombre Termina Gravemente Herido tras Ataque Armado en Papantla, VeracruzLos presuntos responsables preguntaron por una habitación y le dispararon a la víctima. Foto: Juan Olmedo

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Impactante ataque armado en Papantla deja a un hombre gravemente herido. Tulio 'N' recibió múltiples disparos en su domicilio. Autoridades investigan.

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