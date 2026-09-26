Vinculan a Proceso a Jonathan ‘N’ por Feminicidio de su Expareja Marlén en Ensenada



La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan Paul ‘N’ por el delito de feminicidio, en agravio de Marlén, de 37 años, quien era su ex pareja sentimental.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación comenzó el 17 de septiembre, luego de que el propio imputado reportara la desaparición de la víctima. Ese mismo día se emitió una pesquisa de búsqueda y se desarrollaron las diligencias correspondientes.

Conforme avanzó la indagatoria, se recabaron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Jonathan Paul ‘N’. Según la investigación, entre las 22:30 y 23:30 horas del 16 de septiembre, ambos se encontraban en un domicilio de la colonia Moderna, donde el imputado presuntamente agredió a la víctima ejerciendo presión sobre su cuello, lo que le habría provocado la muerte por asfixia mecánica por estrangulación.

Posteriormente, de acuerdo con la indagatoria, habría trasladado el cuerpo a bordo de un vehículo Mazda 3, color gris, modelo 2016, hasta el kilómetro 92+600 de la carretera libre Ensenada-Tijuana, donde presuntamente abandonó a la víctima y el automóvil en un barranco.

El cuerpo fue localizado el 18 de septiembre. Como parte de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, la orden de aprehensión contra Jonathan Paul ‘N’ fue cumplimentada el 21 de septiembre, por lo que quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Jonathan Paul ‘N’ por el delito de feminicidio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares estuvo a cargo de la investigación.