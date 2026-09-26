Homicidios

Vinculan a Proceso a Jonathan ‘N’ por Feminicidio de su Expareja Marlén en Ensenada

El cuerpo fue localizado dentro de un vehículo en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana

Vinculan a Proceso a Jonathan Paul ‘N’ por Feminicidio de Marlén en EnsenadaVinculan a Proceso a Jonathan Paul ‘N’ por Feminicidio de Marlén en Ensenada | Foto: FGE

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