Muere Taquero por Ataque a Balazos en San Andrés Cholula, Puebla

Un hombre que atendía un puesto de tacos perdió la vida por impacto de bala en el municipio de San Andrés Cholula en Puebla; el responsable, escapó con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión ocurrió en la calle 6 Norte y la esquina con 14 Oriente de la Cabecera Municipal; paramédicos de San Andrés Cholula brindaron atención a un hombre, quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la zona lateral del pecho.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no fue posible salvarlo, por lo que determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos en el lugar, el probable responsable habría escapado a bordo de una motocicleta con caja de reparto. La víctima se identificaba como Norberto 'N', y atendía el puesto de Tacos Los Tijuanas cuando le dispararon.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) permanecen en el lugar y se mantienen a la espera del arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE), para iniciar las diligencias correspondientes así como el levantamiento del cadáver.

Con información de N+

JAPR