Homicidios

Muere Taquero por Ataque a Balazos en San Andrés Cholula, Puebla

El probable responsable habría escapado a bordo de una motocicleta con caja de reparto, después de disparar contra la víctima

Un motociclista disparó contra la víctima sin bajarse de la unidad.Un motociclista disparó contra la víctima sin bajarse de la unidad. Foto: Esto Es Cholula

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Violencia en San Andrés Cholula: un taquero muere tras ser baleado y el sospechoso huyó en una moto de reparto.

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