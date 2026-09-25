Muere de un Balazo Rubén Alberto Curiel, Exfiscal de Anticorrupción en Puebla

Reportan la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla; su cuerpo se encontraba en el sótano 3 del CIS Angelópolis.

Cuerpos de emergencia se movilizaron al Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, luego de una presunta detonación de arma de fuego.

Trabajadores del complejo de oficinas gubernamentales reportaron el hallazgo del exfuncionario en la parte del estacionamiento en el sótano 3 por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

De manera preliminar se dio a conocer que Rubén Alberto Curiel Tejeda falleció a causa de una herida de bala, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al sitio.

Técnicos en urgencias médicas corroboraron que el abogado ya no contaba con signos vitales por lo que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió con las diligencias correspondientes.

El acceso al sótano 3 del CIS Angelópolis quedó bloqueado por parte de los elementos de seguridad hasta que se termine la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver.

Semefo realiza levantamiento del cuerpo de Ruben Alberto Curiel en Puebla. Foto: Alberto Tejeda

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla expresó a través de un comunicado sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y personas cercanas a Rubén Alberto Curiel Tejeda quien fue compañero de dicha institución.

Además, dio a conocer que ya se llevan a cabo las diligencias ministeriales y periciales correspondientes con respecto a su familia y apego a los protocolos aplicables.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida; sin embargo, agotarán las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también se unió a la pena y expresó sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros de trabajo de Rubén Alberto Curiel Tejeda.

La dependencia informó que se mantiene en plena colaboración y coordinación institucional con la Fiscalía General del Estado, y se apegará al debido proceso.

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue egresado como licenciado en Derecho y obtuvo el grado de maestro en Derecho Laboral, Psicología Jurídica y Criminología, así como el doctorado en Derecho, en el Instituto Universitario Puebla S.C.

Contaba con maestrías en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, Derecho Urbanístico Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos e Investigación Jurídica; además, contaba con doctorado en Seguridad, Procesamiento Penal y Política Criminal.

Durante su carrera laboral se desempeñó como abogado en diferentes notarias e instituciones, además, fue Secretario Técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y asesor del director de la policía ministerial, en materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado.

Asimismo, se desempeñó como Director de Vinculación e Información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Subconsejero Jurídico Contencioso y análisis estratégico de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla.

Actualmente se desempeñaba como Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con información de N+

MCS