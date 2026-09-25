Seguridad

Muere de un Balazo Rubén Alberto Curiel, Exfiscal de Anticorrupción en Puebla

Su cuerpo fue localizado en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) en Angelópolis, autoridades investigan las causas de su muerte

Muere Rubén Alberto Curiel en el CIS Angelópolis de Puebla.Coordinador Jurídico del Estado de Puebla fue hallado sin vida. Foto: Facebook Rubén Alberto Curiel

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Rubén Alberto Curiel, Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción, fue hallado sin vida en el sótano 3 del CIS Angelópolis.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere de un Balazo Rubén Alberto Curiel, Exfiscal de Anticorrupción en Puebla | N+