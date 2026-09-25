Cultura

Nuevo Arzobispo de Puebla, Patrón Wong, se Reúne con Víctor Sánchez en Veracruz

Los obispos dialogaron sobre la Arquidiócesis poblana desde Xalapa; resaltaron su historia, dinamismos, retos y fortalezas

Mons. Víctor Sánchez Espinosa visita a Mons. Jorge Carlos Patrón Wong en Xalapa.Mons. Víctor Sánchez Espinosa visita a Mons. Jorge Carlos Patrón Wong. Foto: Arquidiocesis de Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Patrón Wong y Víctor Sánchez analizan la realidad social y religiosa de Puebla desde Xalapa. Esta reunión es clave antes de los cambios en la arquidiócesis poblana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+