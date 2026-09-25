La Arquidiócesis de Puebla confirmó la visita que realizó Víctor Sánchez Espinoza a su homólogo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong. La sede de este encuentro previo a los cambios que avecinan en la arquidiócesis poblana se llevó a cabo en la curia de la capital del estado de Veracruz.

El administrador apostólico poblano, acudió en compañía de los obispos auxiliares así como un grupo representativo del arzobispado local, quienes explicaron al líder de la grey católica en el vecino estado, acerca de los rasgos más representativos de la Arquidiócesis de Puebla, su historia, dinamismos, retos y fortalezas; así como la realidad de las parroquias, el presbiterio, la vida consagrada, y el laicado poblano.

Además dialogaron sobre el Seminario Palafoxiano así como la Santa Iglesia Basílica Catedral y su cabildo; también analizaron la realidad social, política, cultural y económica de Puebla de los Ángeles.

Por su parte, el próximo arzobispo angelopolitano, compartió con sus visitantes que Puebla es muy importante para él, ya que es parte de su experiencia vocacional.

Además narró cómo recibió con sorpresa la noticia de parte del Papa León XIV y cómo esta nueva encomienda es una oportunidad para volver a la entidad que tanto quiere.

Acordaron realizar otra reunión a inicios de octubre en la que dialogarán sobre la realidad pastoral de la arquidiócesis y sus seis comisiones, la litúrgica, profética, social, de comunicación, de ministerios y de familia, juventud, laicos y vida.

Bien cabe la pena recordar que el próximo 19 de noviembre, Jorge Carlos Patrón Wong, tomará posesión canónica de la iglesia angelopolitana.

Con información de N+

MCS