Escala Ofensiva contra Medios: Casa Blanca Excluye a CNN del Air Force One en Viaje de Trump

La Casa Blanca dio a conocer este viernes que la cadena de noticias CNN quedaría fuera del Air Force One para el viaje del presidente Donald Trump de mañana sábado, esto como parte de la más reciente restricción a los medios por parte del gobierno estadounidense.

CNN fue reemplazada por Real America's Voice News, un medio conservador, para el viaje de Trump a Knoxville, Tennessee, según las directrices de la Casa Blanca. Está previsto que Trump asista a mediodía a un partido de fútbol americano entre la Universidad de Tennessee y la Universidad de Texas.

La noticia se conoció poco después de que los periodistas de tres medios que Trump vetó la semana pasada de la Casa Blanca —CNN, MS NOW y Político— fueran admitidos de nuevo en el complejo presidencial.

Esta semana, un juez anuló temporalmente el veto en un fallo, pero su decisión no abordó directamente el llamado "pool", el grupo de periodistas que realizan cobertura compartida. Las cadenas siguieron absteniéndose de cubrir a Trump como parte del "pool", aun cuando se permitió el regreso a la Casa Blanca de reporteros de los tres medios.

La orden temporal del juez menciona únicamente el recinto de la Casa Blanca y no dice nada de forma directa sobre el Air Force One.

La agencia AP buscó a Theodore Boutrous Jr., el abogado que representó a CNN, MS NOW y Politico en una demanda contra la administración Trump, para una postura, pero no obtuvo respuesta.

Por la mañana, Boutrous Jr. dijo en el programa de CNN "The Lead with Jake Tapper", que los demandantes creen que el reciente fallo del juez federal de distrito Timothy Kelly también abarca el tema del acceso al pool.

Así funciona el pool de la Casa Blanca: El grupo de cobertura compartida está compuesto por cinco grandes cadenas de televisión de Estados Unidos que se turnan para grabar y compartir video. Cuando la Casa Blanca vetó a CNN del recinto de la Casa Blanca, y cuya cadena forma parte de dicho grupo, junto con MS, NOW y Politico, los otros cuatro proveedores de cobertura se negaron a participar, como muestra de solidaridad.

El lugar que estaba destinado para CNN en este vuelo ha estado reservado desde hace tiempo para un integrante del grupo de cobertura compartida de las cadenas de Estados Unidos, del cual Real America's Voice News no forma parte.

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