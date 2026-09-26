Internacional

Escala Ofensiva contra Medios: Casa Blanca Excluye a CNN del Air Force One en Viaje de Trump

Esto forma parte de la campaña de Donald Trump contra los medios críticos a su gobierno

Escala Ofensiva contra Medios: Casa Blanca Excluye a CNN del Air Force One en Viaje de TrumpReuters
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