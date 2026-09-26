Megaofrenda UNAM 2026: Fechas, Sedes y Actividades por Día de Muertos 2026

Las flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, pan de muerto y calaveras de azúcar o chocolate volverán a los altares dedicados a los seres queridos que ya no están. Su instalación va más allá de elegir qué platillos colocar, ya que implica toda una tradición. Esta herencia cultural podrá ser admirada en la Megaofrenda de la UNAM 2026.

Para los mexicanos, el Día de Muertos es una fecha muy importante. Aunque parte de la muerte, la festividad es alegre y llena de color, porque se celebra la vida. La UNESCO declaró esta fecha como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, debido a su importancia y significado. Su origen parte de la época prehispánica.

Esta fiesta de los muertos también coincide con el fin del ciclo agrícola de productos importantes para el país, como el maíz de temporal y la calabaza. Los altares comienzan a prepararse entre el 27 y 28 de octubre; no obstante, la mayoría de ellos quedan listos para recibir a sus seres amados el 1 y 2 de noviembre. El primer día se dedica a la memoria de los “muertos chiquitos” o niños fallecidos, y el segundo día es para recordar a los adultos.

La tradición popular refiere que las ofrendas son una manifestación de la creencia de que los muertos vienen a visitarnos. Por esta razón, además de los elementos esenciales: fotografía, aguas, velas, copal y cempasúchil, no pueden faltar los alimentos y bebidas favoritos de los difuntos.

En el caso de la UNAM, la Megaofrenda 2026 está dedicada a un concepto en particular. En esta ocasión, el tema es "475+ Trayectorias que nos sustentan", con la finalidad de rendir homenaje a los años de historia y raíces de la institución. Así que cada altar estará enfocado en conmemorar ideas, eventos históricos, disciplinas y personajes que han construido el legado puma.

La exhibición de los altares elaborados por integrantes de la comunidad universitaria estará abierta a todo el público del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, en la Explanada del Museo Universum, ubicada en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria (CU).

Los asistentes pueden llegar en transporte público. La opción más directa es la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX, luego abordar la Ruta 3 del Pumabús y finalmente descender en el Circuito Cultural / Universum.

Además de ver los altares monumentales de la Megaofrenda de la UNAM 2026, habrá otras actividades culturales como un concurso de calaveritas literarias, uno más de cartel ilustrado y también una muestra de videocortometrajes.

EPP