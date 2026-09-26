Entretenimiento

Megaofrenda UNAM 2026: Fechas, Sedes y Actividades por Día de Muertos 2026

Los altares monumentales serán en honor a los 475 años de historia de la máxima casa de estudios en México

Los altares de Día de Muertos son elaborados por la comunidad universitariaFoto: Cuartoscuro
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