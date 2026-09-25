Seguridad

Evacúan a Más de Mil Trabajadores por Fuego Dentro de Maquiladora en Hermosillo

El accidente se registró la madrugada de este viernes y se suspendieron las actividades mientras se llevaba a cabo una revisión para verificar las condiciones de seguridad de la planta

Evacúan a Más de Mil Trabajadores por Fuego Dentro de Maquiladora en HermosilloEvacúan a Más de Mil Trabajadores por Fuego Dentro de Maquiladora en Hermosillo. Foto: Google Maps

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