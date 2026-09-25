Evacúan a Más de Mil Trabajadores por Fuego Dentro de Maquiladora en Hermosillo

La evacuación preventiva de mil 500 trabajadores de una maquiladora se realizó la madrugada de este viernes, luego de que el sobrecalentamiento de un filtro industrial provocara fuego y humo tóxico en una de las máquinas utilizadas para trabajar con plástico.



La emergencia se registró alrededor de las 03:00 horas en la nave industrial ubicada en el cruce del bulevar Quiroga y la calle José María Mendoza, al poniente de Hermosillo.



Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar rápidamente la situación. Durante la atención del incidente, un trabajador recibió asistencia tras inhalar humo.



Personal de Protección Civil también se presentó en las instalaciones y determinó suspender todas las actividades mientras se llevaba a cabo una revisión para verificar las condiciones de seguridad de la planta.