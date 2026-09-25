Seguridad

Aseguran 12 Mil Litros de Combustible y Detienen a Conductor en San Luis Potosí

El aseguramiento se realizó durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en la colonia Rinconada, donde fue detectado el vehículo que transportaba el hidrocarburo

Aseguran 12 Mil Litros de Hidrocarburo en la Colonia RinconadaAseguran 12 Mil Litros de Hidrocarburo en la Colonia Rinconada. Foto: N+

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El conductor no presentó documentos para acreditar la procedencia y traslado legal del combustible, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad federal.

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