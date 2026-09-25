Aseguran 12 Mil Litros de Combustible y Detienen a Conductor en San Luis Potosí

La Guardia Civil Estatal aseguró 12 mil litros de combustible durante un operativo realizado en la colonia Rinconada, en la capital potosina, donde también fue detenido el conductor del vehículo que transportaba el hidrocarburo.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo era conducido por Jean 'N', de 39 años, quien presuntamente no pudo acreditar con la documentación correspondiente la procedencia del combustible ni el traslado legal del hidrocarburo.

Ante esta situación, los elementos de la Guardia Civil Estatal procedieron al aseguramiento del vehículo y de los 12 mil litros de combustible que eran transportados.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que también recibió el vehículo y el hidrocarburo asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Será la autoridad federal la encargada de determinar el origen y destino del combustible, así como de definir la situación jurídica del hombre detenido, conforme avancen las investigaciones.