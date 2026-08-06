El Papa León XIV "Tiene Muchas Ganas de Venir a México": Sheinbaum Dice que Se Revisa la Fecha

En su conferencia matutina de hoy, 6 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Papa León XIV "tiene muchas ganas de venir a México" y que revisa la fecha de visita.

"Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay porque son 3 países. No podría venir a México en periodo electoral por obvias razones nos dijeron que tiene muchas ganas de venir a México y en todo caso se estaría viendo la fecha en que podría venir, pero todavía no hay una fecha establecida", precisó.

Sheinbaum resalta llamados a la paz del máximo pontífice

Cabe señalar que la mandataria tuvo un encuentro un día antes en Palacio Nacional con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, abordaron diferentes temas sobre desafíos internacionales, entre ellos, el avance de la inteligencia artificial.

Por medio de sus redes sociales, destacó que el encuentro giró en torno a la visión del Vaticano sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, así como a los mensajes del Papa León XIV