Política

El Papa León XIV "Tiene Muchas Ganas de Venir a México": Sheinbaum Dice que Se Revisa la Fecha

La presidenta detalló que se analizan las fechas tras el anuncio de su gira por tres países de Latinoamérica

Papa LeónEl Papa León en una reunión en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo. Foto: Reuters

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El Papa León XIV planea visitar México. Sheinbaum resalta su mensaje de paz y fraternidad tras reunión con el secretario de Estado del Vaticano.

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