Perfil de Ángel Aguirre, Exgobernador de Guerrero Ligado a Caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, ligado al caso de Ayotzinapa fue detenido por su presunta participación en ocultar información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas, en N+ te compartimos su perfil.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la captura se deriva de una orden de aprehensión obtenida tras un nuevo análisis de las investigaciones del caso.

¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?

El exmandatario egresó como licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además de su carrera en la política, desarrolló actividades académicas como profesor de Ciencias Sociales y docente en la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios.

Se desempeñó como gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 24 de octubre de 2014 y ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos:

De 1983 a 1984 fungió como coordinador general del Programa de Fortalecimiento Municipal.

Secretario general de Gobierno de 1984 a 1986.

Fue gobernador sustituto de Guerrero entre 1996 y 1999, luego de la salida del entonces mandatario Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de Aguas Blancas.

Se desempeñó como diputado federal y senador de la República, donde presidió la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integró otras comisiones legislativas.

En el 2010 renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la gubernatura de Guerrero respaldado por una coalición de partidos. Ganó la elección y asumió el cargo como gobernador constitucional el 1 de abril de 2011.

FBPT