Seguridad

Perfil de Ángel Aguirre, Exgobernador de Guerrero Ligado a Caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su presunta implicación en ocultar evidencia del caso de la desaparición de los 43 normalistas

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero.Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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¿Quién es Ángel Aguirre? Perfil del Exgobernador Detenido por Caso de 43 Normalistas de Ayotzinapa