Detienen a Ángel ‘N’, Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 6 de agosto de 2026, que fue detenido Ángel ’N’, exgobernador de Guerrero, presuntamente relacionado con el caso Ayotzinapa.

La FGR detalló que, como parte del nuevo modelo de investigación, desarrolló “el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel ’N’”, exgobernador de la entidad.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ángel ’N’ habría participado “en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes", por lo que solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, cuando Ángel 'N' era gobernador de Guerrero.

En septiembre de 2026, se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras las investigaciones siguen su curso.

¿Quién es Ángel ’N’?