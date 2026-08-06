Seguridad

Detienen a Ángel ‘N’, Exgobernador de Guerrero, por Caso Ayotzinapa

La FGR dio detalles sobre la detención de Ángel ’N’, gobernador de Guerrero cuando se registró la desaparición de normalistas

Ángel Aguirre, exgobernador de GuerreroÁngel 'N', exgobernador de Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ángel 'N', exgobernador de Guerrero, detenido por el caso Ayotzinapa. La FGR sigue investigando, tras 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+