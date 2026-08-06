Alumnos Defienden a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza de Puebla y SEP Responde

La SEP emitió su postura luego de una manifestación de padres de familia y estudiantes de la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” (AMIZ), de Puebla, que impidió el ingreso de supervisores estatales al plantel para efectuar una revisión programada, esto luego de que la Secretaría de Educación Pública Federal ordenó el cierre del modelo de escuelas militarizadas en el país.

La SEP Puebla informó que mantendrá las visitas de vigilancia y supervisión en la institución hasta concluir el dictamen que brinde certeza académica a la comunidad estudiantil.

SEP mantendrá vigilancia en la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” de Puebla

Precisó que la inspección tenía como objetivo verificar que el servicio educativo se preste conforme a la normatividad vigente. La dependencia reiteró que mantiene atención permanente para orientar a las familias que decidan inscribir a sus hijas e hijos en otros Centros Escolares y garantizar la continuidad de sus estudios.

Asimismo, indicó que las solicitudes de devolución de cuotas de inscripción y reinscripción deberán tramitarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por tratarse de un contrato de prestación de servicios entre particulares.

Manifestación para evitar cierre de la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” en Puebla

En días previos, algunos estudiantes, exalumnos y padres de familia de la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” (AMIZ) se manifestaron para pedir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla que no cierre este plantel.

A pesar de que circularon unos videos en donde presuntamente mostraban castigos contra los alumnos, la comunidad se colocó afuera de uno de los planteles para exigir que no sea cerrada.

Personal de la SEP llegó para realizar la inspección correspondiente como parte de un protocolo, no obstante, al llegar supuestamente retrasados y no acreditarse de la forma debida, el representante legal de la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” les negó el acceso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padres de Alumnos de Academia Militarizada en Puebla se Manifestaron Frente a la Escuela

Por su parte, la comunidad de la AMIZ mencionó que los videos circulados en redes sociales únicamente se trataban de retos entre los estudiantes, pero negaron que los docentes participaran en estas acciones. Únicamente confirmaron que en caso de incumplir con el reglamento, eran castigados haciendo ejercicio.

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) se mantendrá en procesos de revisión hasta que se compruebe que no realizaba agresiones en contra de los menores y que demuestre sus permisos escolares.

Con información de N+

MCS