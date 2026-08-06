Educación

Alumnos Defienden a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza de Puebla y SEP Responde

La SEP Puebla mantendrá la supervisión en la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” a pesar de que los padres y alumnos exijan que no se cierre.

Academia Militarizada Ignacio Zaragoza de Puebla.SEP mantendrá inspecciones en la Academia Ignacio Zaragoza. Foto: Academia Ignacio Zaragoza

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A pesar de protestas, la SEP Puebla sigue inspeccionando la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.

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