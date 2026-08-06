Seguridad

De Esto Acusan a Ángel ’N’, Exgobernador de Guerrero Detenido por Caso de Normalistas

La FGR informó que nuevos actos de investigación permitieron acreditar la posible participación de Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero, en el caso Ayotzinapa

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre,El ex gobernador de Guerrero, Ángel 'N'. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Impactante giro en el caso Ayotzinapa: Ángel 'N', exgobernador de Guerrero, es arrestado por la FGR tras nuevas pruebas que sugieren su participación en caso.

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