Seguridad

Poder Judicial en Tamaulipas Investiga 5 Denuncias Relacionadas con el Caso de Dafne Zapata

La titular del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, informó que se están analizando más de 5 denuncias contra escuelas militarizadas.

Más de 5 denuncias son analizadas por el caso de la menor Dafne Zapata QuintosMás de 5 denuncias son analizadas por el caso de la menor Dafne Zapata Quintos. Foto: N+

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Justicia para Dafne: tres detenidos y cinco denuncias en revisión. El Poder Judicial de Tamaulipas trabaja para asegurar un proceso eficaz.

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