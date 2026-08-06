Poder Judicial en Tamaulipas Investiga 5 Denuncias Relacionadas con el Caso de Dafne Zapata

La presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, informó que en el caso Dafne se han implementado las acciones necesarias para que la justicia avance con celeridad y eficacia.

Señaló que corresponde al Poder Judicial garantizar un debido proceso, al tratarse de un derecho de las partes involucradas, pero también de un elemento fundamental para que la justicia llegue a Dafne y a su familia, quienes atraviesan por un momento doloroso.

Analiza el Poder Judicial más de Cinco Denuncias

“En este momento tenemos conocimiento de que existen más de 5 denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que aconteció en esa institución”, Tania Contreras López, presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas.

Agregó que estas denuncias se encuentran en análisis para dar seguimiento conforme a los procedimientos establecidos y garantizar el desarrollo adecuado de las investigaciones.

Se Llevará a cabo Marcha en Solidaridad al Caso de Dafne Zapata Quintos

Las manifestaciones se realizarán este jueves 6 de agosto en Ciudad Madero, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; y Chiapas, donde familiares, colectivos y ciudadanos alzarán la voz en memoria de la menor.

De acuerdo con la convocatoria, en Ciudad Madero, municipio donde ocurrieron los hechos, la concentración iniciará a las 18:00 horas frente a la Presidencia Municipal.

En Monterrey, Nuevo León, la protesta está programada para las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza, mientras que en Chiapas también comenzará a las 16:00 horas, con un recorrido que partirá de la Diana Cazadora hacia el Parque Central.

Los organizadores pidieron a los asistentes acudir con playeras negras o moradas como muestra de solidaridad con la familia de Dafne.