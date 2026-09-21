Política

Diputados Alistan Discusión sobre 'Ley Antimemes' que Contempla Multas de hasta 4 Millones

La iniciativa de ley busca sancionar a usuarios que usen material protegido con derechos de autor y modificado con IA

Cámara de DiputadosCámara de Diputados analizará ‘Ley Antimemes’. Foto: Cuartoscuro

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