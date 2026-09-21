La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados discutirá y podría aprobar este martes la llamada “Ley Antimemes”. Esta iniciativa enviada por la presidencia de la República exige a los proveedores de internet el retiro de contenidos que supuestamente empleen material protegido con derechos de autor para generar contenidos en redes sociales.

Actualmente, el artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor exige a los proveedores retirar materiales protegidos por derechos de autor alojados sin autorización en Internet. Ahora la medida abarcará también al contenido que sea modificado con inteligencia artificial con el fin de generar parodias o memes.

La iniciativa también busca sancionar a quien use la voz, rostro o rasgos físicos y psicológicos de personas o marcas registradas en contenidos elaborados con inteligencia artificial. Además, se incluirá en el artículo 158 la prohibición para deformar obras de pueblos originarios sin autorización formal.

Además, la iniciativa señala que los proveedores de Internet “serán responsables de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios” en lo tocante a contenidos protegidos con derechos de autor. El actual artículo 114 señala explícitamente que los proveedores no son responsables de infracciones de este tipo.

Esta reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor también contempla que se retire el servicio a los llamados “infractores reincidentes”, aunque no define con claridad quiénes podrían ser considerados en esta categoría.

La propuesta contempla sanciones que van de cinco mil hasta cuarenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs). Esto se traduce en multas que irán de los 80 mil 350 pesos a los 4 millones 692 mil 400 pesos.

Las sanciones se aplicarían a aquellos que difundan materiales protegidos con derechos de autor, a quienes empleen la imagen de una persona sin autorización y a quienes almacenen sin consentimiento obras audiovisuales, fonogramas y libros. Cabe señalar que los proveedores de Internet podrían pagar la misma multa que los infractores en los casos en que se demuestre que no actuaron a tiempo o que actuaron con dolo.

La iniciativa señala que “esta regulación responde a la necesidad de cerrar espacios de impunidad en el entorno digital”.