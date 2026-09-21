La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer este lunes un asunto relacionado con el caso de corrupción de Odebrecht en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la Corte defina la validez del fallo de un juez federal de descartar las pruebas que obtuvo de Suiza contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los ministros deberán determinar si la información obtenida de autoridades suizas mediante el Tratado de Asistencia Jurídica entre México y la Confederación Suiza requería control judicial para ser incorporada como prueba al proceso penal.

El asunto deberá ser turnado a un integrante del Pleno para que elabore un proyecto de resolución.

El caso Odebrecht es una red internacional de corrupción donde la constructora brasileña pagó miles de millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos a cambio de contratos de obras públicas.

La red de corrupción se descubrió en 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los documentos de una investigación que demostraba que la constructora brasileña pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África.

Con información de Jessica Murillo N+

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