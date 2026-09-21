Política

SCJN Definirá Validez de Pruebas contra Emilio Lozoya en Caso Odebrecht

Los ministros deberán determinar si la información obtenida de autoridades suizas requería control judicial para ser incorporada como prueba

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: CuartoscuroEl Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Cuartoscuro
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