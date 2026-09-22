Cultura

Anuncian Sexta Edición del Valle de Catrinas Monumentales en Atlixco, Puebla

Durante el mes que dure la temporada 2026 del Día de Muertos se espera que a este Pueblo Mágico arriben aproximadamente 850 mil visitantes

Valle de Catrinas Monumentales Día de Muertos 2026 Atlixco Puebla Fechas TemáticaTodo lo que Debes Saber del Valle de Catrinas 2026 en Atlixco, Puebla. Foto: Karen Juárez

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El Valle de Catrinas vuelve a Atlixco este octubre. Con catrinas gigantes y una temática única, el evento espera recibir a 850 mil visitantes.

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