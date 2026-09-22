Dentro de pocos días el Pueblo Mágico de Atlixco se engalanará para celebrar el Día de Muertos con su ya tradicional Valle de Catrinas, que en su edición 2026 promete ser aún mejor que en sus ediciones anteriores.

Este evento que tendrá un mes de duración, envuelve de misticismo la cabecera municipal con sus juntas auxiliares, colocando en cada una de sus localidades monumentales catrinas de entre cinco y ocho metros de altura.

El Valle de Catrinas Atlixco 2026 iniciará el próximo 2 de octubre y finalizará justo el Día de Todos los Santos, es decir el 1 de noviembre. Las familias podrán acudir y observar las 19 esculturas que se colocarán en el municipio.

Además ocho catrinas monumentales serán enviadas a distintas partes de México, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y del extranjero, como Nueva York, ciudad de Estados Unidos que recibirá una por segunda ocasión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Lucen desde el Aire las Catrinas Monumentales de Atlixco

Es importante destacar que el acceso al Festival, tal y como sus cinco ediciones anteriores será gratuito, ya que las artesanías gigantes estarán distribuidas a lo largo y ancho de la demarcación.

Este año la temática de las catrinas monumentales será de Dioses Prehispánicos, siendo un cambio radical si lo comparamos con su edición del año pasado, en la que fueron representados oficios de la región.

Para esta edición, la sexta en total, se estima una afluencia de 850 mil visitantes, esperando una derrama económica aproximada de 360 millones de pesos mismos que serán distribuidos entre los comercios del municipio.

Al respecto, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, dijo que el Festival también representa la participación conjunta del gobierno municipal y la iniciativa privada, además de la población en general.

Con información de N+

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