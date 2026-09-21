El Día de Muertos 2026 ya se acerca y en todos los estados de la República Mexicana ya se alistan para celebrarlo y volverse a reunir con aquellos que ya no están entre nosotros.

En el estado de Puebla ya se están preparando, y una de las celebraciones que se están volviendo una tradición es el ‘Festival Catrineras’. Las autoridades ya dieron los primeros detalles de su segunda edición.

Este evento tendrá una meta de 150 mil visitantes y una derrama cercana a 70 millones de pesos, ya que la edición pasada reunió 142 mil 397 personas y generó alrededor de 60 millones de pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Día en el Festival Catrinerías 2025 en Castillo de Puebla

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, anunció que el ‘Festival Catrineras’ se realizará de nueva cuenta en la Exhacienda de Chautla del 9 de octubre al 2 de noviembre.

“Es una celebración que sin duda, nace del orgullo de ser mexicanos y de la responsabilidad de preservar una de las tradiciones que nos identifica ante México y ante el mundo el Día de Muertos”.

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Tras el éxito de la primera edición, este año la Ex Hacienda de Chautla se transforma para recibirte con mayor capacidad operativa, iluminación y ambientación

¡La memoria nos reúne en Catrineras 2026! 🧡#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/yBnoGHNSrS — Convenciones Puebla (@ConvencionesPue) September 21, 2026

El titular de la Secretaría de Cultura, Fritz Glockner, destacó que la celebración busca preservar esta tradición mediante leyendas, ofrendas, música y expresiones artísticas, para acercar esta tradición a nuevas generaciones y fortalecer la identidad poblana.

“Catrineras es esta lógica de vestir con cultura con locura, con emoción, pasión, la historia, la tradición y sobre todo, insta a hacer palpitar un día tan emblemático como es nuestro tradicional Día de Muertos”.

La programación incluirá trajineras, tres casas de terror, espectáculos, concursos de catrinas y ofrendas, además de propuestas gastronómicas y artesanales, con la participación de distintos municipios de la región.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ