Cultura

Anuncian Festival Catrineras por Día de Muertos 2026 en Castillo de Puebla

Autoridades dieron a conocer los primeros detalles de este evento cultural en el emblemático recinto del municipio de San Salvador El Seco

Festival Catrineras Día de Muertos 2026 Exhacienda de Chautla San Salvador El Seco Puebla FechasTodo lo que Debes Saber del Festival Catrineras 2026 en Puebla. Foto: Karen Juárez

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El Día de Muertos cobra vida en Puebla con el Festival Catrineras 2026. Descubre ofrendas, casas de terror y gastronomía del 9 de octubre al 2 de noviembre en la Exhacienda de Chautla.

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