Anuncian la Feria Patronal de Huejotzingo 2026; Fechas y Artistas Invitados

El mes de septiembre inunda de fiesta muchos lugares de México, sin embargo, en el estado de Puebla, también es aprovechado por algunos lugares para realizar sus tradicionales ferias.

Tal es el caso del Pueblo Mágico de Huejotzingo, donde se llevará a cabo la Feria Patronal 2026, llenando a lo largo de dos semanas de luz y color las calles principales del municipio.

En N+ Puebla te damos a conocer la fecha en que iniciará esta celebración y los artistas invitados que se presentarán para celebrar con los habitantes y visitantes que se esperan.

La Feria Patronal 2026 de Huejotzingo, se realizará del 17 de septiembre al 1 de octubre donde se ofrecerán actividades artísticas, gastronómicas, artesanales y culturales que engalanarán el Pueblo Mágico.

En cuanto a los artistas invitados, todo inicia este jueves con Mike Rodríguez Jr y Los Kassino de Chucho Pinto, el 18 de septiembre se presentarán el Grupo Carabo y Los Deakino, mientras que el 19 será el turno de Mexikolombia y Los Dukes en Acción.

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El domingo 20 se podrá disfrutar de los conciertos de Banda Cuisillos y Grupo Label, el lunes 21 El Exterminador Astuto Mix y El Poblano, el 22 de septiembre se presentará Mi Banda El Mexicano y el 24 de septiembre Peligro Tropical ‘Nativo’ y La Clave.

El viernes 25 de septiembre se presentarán Los Juniors y El Molo y su Combo, el sábado 26 la Sonora Maracaibo y Banda Real, el domingo 27 Cuales Son y la Sonora SVM y el 28 de septiembre será el turno de Son Tepito, Black Power y Mister Choki.

El martes 29 de septiembre dará su concierto Espinoza Paz, el 30 de septiembre se presentarán Los Kiero, Los Pasteles de América, Pura Explosiva Banda SP y el Mariachi Sensación 2000.

Para finalizar las actividades el 1 de octubre se realizará el Baile de Feria que estará a cargo del Grupo Los Télez y por Ángel Venegas Jr. Para más información sobre esta celebración puedes consultar la página de Facebook del Gobierno Municipal de Huejotzingo.

Con información de N+

GMAZ