Cultura

Anuncian la Feria Patronal de Huejotzingo 2026; Fechas y Artistas Invitados

El Comité Organizador dio a conocer la cartelera oficial de conciertos de esta celebración que se realiza año con año en el Pueblo Mágico

Feria Patronal Huejotzingo 2026 Fechas Que Artistas Invitados se Presentarán en ConciertoLa celebración en el Pueblo Mágico durará dos semanas. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Huejotzingo

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Conoce la cartelera oficial de la Feria Patronal de Huejotzingo 2026: Espinoza Paz, Banda Cuisillos y más. Del 17 de septiembre al 1 de octubre, vive la magia de este evento en Puebla.

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